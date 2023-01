„Unser Ziel ist Ansporn genug“: Preußen-Keeper Schulze Niehues im Interview

Die Pause war lang wie nie in den vergangenen Jahren, an diesem Mittwoch aber geht’s für Preußen Münster wieder in die Vollen. Vor dem Trainingsstart spricht Keeper Max Schulze Niehues über Reizpunkte im Winter, berufliche Perspektiven und gefährliche Gegner.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert