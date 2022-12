Erster Trainer-Job: Preußen-Rekordspieler übernimmt Bezirksligisten

Einst wirbelte er durch das Preußenstadion, nun hat er seine erste Stelle als Cheftrainer im Seniorenbereich übernommen: Mehmet Kara übernimmt ab der kommenden Saison den Bezirksligisten VfL Kamen.

Der ambitionierte Verein ist derzeit Zweiter der Staffel 7 (in der auch der VfL Wolbeck spielt) und hat nur drei Zähler weniger als Spitzenreiter SF Ostinghausen. Kara trainiert schon seit einer ganzen Weile die A-Jugend des Clubs und spielt auch mit 39 Jahren noch eine sehr gute Rolle in der ersten Mannschaft, wie 16 Treffer in 16 Partien belegen – seine aktive Laufbahn dürfte allerdings zur neuen Saison trotzdem enden.

Aufsteiger und Westfalenpokalsieger mit dem SCP

Kara ist nach wie vor Rekordspieler von Preußen Münster. 302 Partien machte er im Adler-Trikot, traf dabei 62 Mal und lieferte 30 Torvorlagen. Mit eineinhalb Jahren Unterbrechung (SC Paderborn, Genclerbirligi Ankara) kickte der Dribbelkünstler zwischen 2007 und 2018 in Münster, stieg mit dem SCP 2008 zunächst in die Regionalliga und 2011 dann in die 3. Liga auf. Vier Mal gewann er mit den Adlerträgern zudem den Westfalenpokal.