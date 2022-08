Preußen-Doppelpacker Remberg: „Wollte zuerst nicht auf den Zaun“

Hinter dem Einsatz von Nicolai Remberg stand in der vergangenen Woche lange ein Fragezeichen. Doch Preußens Mittelfeldmann gab grünes Licht - und traf gegen Bocholt doppelt. Das Kurzinterview.

Zu Wochenbeginn noch angeschlagen, nun der gefeierte Doppel-Torschütze – Nicolai Remberg schreibt weiter an seinem persönlichen Märchen.

Hatten Sie keine Knöchelschmerzen mehr?

Remberg: Nein, alles okay. Ich habe nicht mehr viel gemerkt, wurde auch gar nicht so viel gefoult diesmal. Dann ziehe ich eben durch.

Wie haben Sie Ihr Traumtor aus der Distanz erlebt?

Remberg: Wir hatten in dem Bereich viel Raum, wir Achter wurden nicht gut gedeckt. Marc Lorenz hat die ganze Zeit, auch in der Halbzeit, immer wieder gesagt: Schießt einfach mal, schießt! Da habe ich mir das Ding genommen. Eigentlich machen wir das ja nicht oft.

3. Spieltag, Saison 2022/23: SC Preußen Münster - 1. FC Bocholt Am 3. Spieltag stand ein Münsterland-Duell vor 8099 Zuschauern auf dem Spielplan. Aufstiegsfavorit Preußen Münster empfing den Aufsteiger 1. FC Bocholt. SCP-Trainer Sascha Hildmann hoffte auf einen Heimsieg. Ebenfalls als Zuschauer dabei war Ex-Preuße Marcell Hoffmeier, der mittlerweile für Zweitligist SC Paderborn spielt. In dieser Szene führt SCP-Akteur Manfred Kwadwo (M.) den Ball am Fuß. SCP-Keeper Schulze Niehues klärt bei einem Torschuss der Bocholter. In der 31. Spielminute konnte der SCP erstmals jubeln. Den Bocholtern unterlief ein Eigentor durch Marc Beckert. Für die Adlerträger war der Führungstreffer der Auftakt zu einem Torreigen. Kampf um den Ball zwischen Thomas Kok (r.) gegen Marcel Platzek. In der zweiten Hälfte legten die Preußen einige Treffer nach. Mit 5:0 besiegte der SCP den Aufsteiger.

Einen so hohen Sieg gab es ja die letzten beiden Jahre nicht. Ein besonderer Erfolg?

Remberg: Für mich auf jeden Fall. Mein erster Doppelpack. In der U 19 habe ich mal drei gemacht. Und dann noch in der Kurve gefeiert, das ist ja sowieso jedes Mal aufs Neue wieder geil. Zuerst wollte ich ja nicht nach oben auf den Zaun. Es gibt ja bessere Redner als mich. Aber dann...