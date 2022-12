Bereits zum dritten Mal: Ex-Preußen-Trainer soll Erzgebirge Aue retten

Für Kellerkind Erzgebirge Aue läuft es in der aktuellen Saison einfach nicht. Ende September trennte sich der Club von Trainer Timo Rose, Matthias Heidrich übernahm die Sportliche Führung. Nun soll ein ehemaliger Trainer von Preußen Münster dafür sorgen, dass Aue es aus dem Tabellenkeller schafft: Pavel Dotchev.

Vor dem Restart ins Training am Donnerstag hat der Verein die Verpflichtung verkündet. „Jeder weiß, dass Pavel Dotchev unseren Verein, unsere Region und die Anforderungen in der dritten Liga bestens kennt. Darum setzen wir auf ihn, auf sein Wissen, seine Erfahrung und sein Können“, sagte Vereinspräsident Roland Frötscher. Der 57-jährige Dotchev ist in Aue kein Unbekannter, sitzt im Erzgebirge bereits zum dritten Mal auf der Trainerbank. Bereits von Sommer 2015 bis Februar 2017 sowie von November 2021 bis zum Abstieg in die 3. Liga war er in Aue aktiv, agierte dort auch als Sportdirektor.

Dotchev stieg mit Preußen fast in die 2. Bundesliga auf

Bevor er das erste Mal in Aue anheuerte, stand Dotchev bei Preußen Münster unter Vertrag. Am 24. Januar 2012 übernahm er das Amt von Aufstiegstrainer Marc Fascher und leitete das SCP-Team, das zu diesem Zeitpunkt frisch in die 3. Liga aufgestiegen war. In seiner ersten kompletten Saison etablierte er die Preußen direkt im Spitzenbereich der neuen Liga und scheiterte im Sommer 2013 nur denkbar knapp am Aufstieg in die 2. Bundesliga.

In 61 Ligaspielen wies er bei den Adlerträgern eine durchaus positive Bilanz auf, holte 27 Siege und verlor 14 Partien. Nachdem es nur einen Sieg aus den ersten sieben Spielen gab, war eine 1:3-Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart II im September der Saison 2012/13 schließlich sein letztes SCP-Spiel.

Nach dem Aus bei den Preußen ging es das erste Mal nach Aue. Es folgten Stationen bei Hansa Rostock, Viktoria Köln, dem MSV Duisburg und erneut in Aue, ehe dort nun seine nächste und dritte Amtszeit wartet.