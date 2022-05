Zweite Runde im Preußen-Quiz: Wie viel wissen Sie?

Preußen Münster steht im Aufstiegskampf vor der letzten Auswärtshürde, gastiert am Freitagabend beim SC Wiedenbrück. Vorab kommt hier die zweite Auflage des Preußen-Quiz. Was wissen Sie über die aktuelle Spielzeit und die Aufstiegssaison 2010/11?

Noch zwei Spieltage stehen in der Regionalliga West aus, Preußen Münster und RW Essen machen den Aufstieg in die 3. Liga unter sich aus. Wie gut kennen Sie sich mit der laufenden Saison aus? Was wissen Sie noch aus der Spielzeit 2010/11, in der die Adlerträger letztmals den Sprung in die Drittklassigkeit schafften? Probieren Sie es aus.

Sie haben noch nicht genug? Hier gehts zur ersten Auflage des Preußen-Quiz.