„Kann interessant werden“ – Preußen wollen Superserie gegen ausbauen

Der Plan ist klar strukturiert, Preußen Münster will die prächtige Bilanz weiter aufpolieren. Ein Sieg über Borussia Mönchengladbach II am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) im eigenen Stadion steht ganz oben auf der Agenda. Eigentlich wie immer, wenn es in der Regionalliga West um Punkte geht, will der SCP alle drei haben.

Die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann hat das in dieser noch jungen Saison glänzend gemacht, drei Siege eingefahren, warum also auch nicht gegen die „kleinen Fohlen“?

Ex-Preuße Holtby fehlt

Fohlen, junge Pferde, Nachwuchskicker – was auch immer, Borussia Mönchengladbach II hat von den Namen her ein Team, das dem SC Preußen an einem guten Tag gefährlich werden kann. Als chancenreicher Außenseiter wurde Borussias U 23 vor dem Saisonstart eingestuft, als eine Zweitvertretung, die weit oben mitspielen kann. „Ich erwarte die Mannschaft im oberen Tabellendrittel“, sagt dementsprechend auch Sascha Hildmann. Rang elf mit erst einem Sieg aus vier Anläufen würde das Leistungsvermögen der Gladbacher nicht darstellen. Zwar fehlt Ex-Preuße Joshua Holtby (Innenbandriss) und vermutlich auch Cagatay Kader, Neuzugang vom SV Straelen, aber die Borussia wird mit Wucht kommen. „Gladbach will mitkicken, die Stärken auf dem Platz zeigen. Das kann interessant werden“. glaubt Hildmann.

Bouchama fehlt - Grote in Startelf?

Münsters Coach wird auf Yassine Bouchama (Prellung am Fuß) verzichten müssen. Der Zugang aus Homberg war Stammkraft in den ersten Partien, traf regelmäßig und bereitete Tore vor. Aber, und das ist besonders bei den Preußen dieser Tage, mit Dennis Grote, Darius Ghindovean und Thorben Deters stehen gleich drei Top-Akteure bereit. Der Konkurrenzkampf ist riesengroß. Es ist nicht selbstverständlich, dass Bouchama nach ausgestandener Verletzung gleich wieder erste Wahl sein wird. Das ist Zukunftsmusik. Im Hier und Jetzt geht es um die möglichen Punkte zehn, elf und zwölf. Der SCP will eine Serie ausbauen, ist seit 16 Partien – davon 13 Siege – in der Meisterschaft ungeschlagen. Am 23. Februar unterlag der SCP letztmals mit 0:1 in Rödinghausen.

Gegner-Check: Bor. Mönchengladbach II Foto: Dieser 6. Mai 2011 ist unvergessen für Preußen-Anhänger. An diesem Abend gelang dem SCP ein 3:0-Heimsieg über Borussia Mönchengladbach II – und damit der Aufstieg in die 3. Liga. 18 500 Menschen war im ausverkauften Preußenstadion. Kurios ist aber, dass die Preußen gegen Borussia Mönchengladbach I eine bessere Bilanz haben als gegen Mönchengladbach II. Gegen Mönchengladbach I gelangen zehn Siege bei sechs Remis und acht Niederlagen in Punktspielen – allerdings zwischen 1947 und 1974. Gegen Mönchengladbach II ist die Ausbeute negativ bei drei Siegen, drei Unentschieden und vier Niederlagen in der Regionalliga. Borussias heutige U-23-Auswahl ist Stammgast in der Regionalliga West, in der letzten Dekade gelangen ein Titelgewinn (2015), eine Vizemeisterschaft (2016) hinter den SF Lotte sowie ein dritter Rang (2017). Aktueller Coach ist Ex-Profi Eugen Polanski, momentan springt die „kleine Fohlen-Elf“ als Elfter in der zweiten Tabellenhälfte herum, nur ein Sieg über Fortuna Düsseldorf II (3:0) steht zu Buche. Semir Telelovic (3 Tore) und Steffen Meuer (2) sind die auffälligsten Spieler. ...

Münster: Schulze Niehues - Langlitz, Scherder, Hahn, Lorenz – Kok – Remberg, Grote – Kwadwo, Wooten, Teklab.

Ausfall: Regionalliga-Kader-Mitglied Joel Amadi, der nach Stationen beim SC Münster 08 und 1. FC Gievenbeck bei den Preußen gelandet ist, wurde am Knie operiert. Der 18-Jährige fällt nach einem Außenbandriss rund sechs Monate aus.

Preußen Münsters Kader für die Regionalliga-Saison 2022/23 Preußen Münsters (vorläufiger) Kader für die Saison 2022/23 (oben von links): Yassine Bouchama, Nicolai Remberg, Andrew Wooten, Joel Amadi, Niko Koulis, Gerrit Wegkamp, Simon Scherder, Alexander Hahn, Kevin Schacht, Dennis Daube und Noah Kloth. Mitte von links: Sascha Hildmann, Louis Cordes, Carsten Nulle, Tim Geidies, Dennis Grote, Darius Ghindovean, Marc Lorenz, Matthias Sieme, Kira Loose, Cornelius Müller-Rensmann, Helge Dahms und Harald Menzel. Unten von links: Henok Teklab, Manfred Kwadwo, Thomas Kok, Lukas Frenkert, Tom Müller, Max Schulze Niehues, Roman Schabbing, Alexander Langlitz, Deniz Bindemann, Thorben Deters und Shaibou Oubeyapwa. Foto: Jürgen Peperhowe Tom Müller (Tor, 24 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Carl Zeiss Jena) Foto: Jürgen Peperhowe Roman Schabbing (Tor, 20 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: MSV Duisburg) Foto: Jürgen Peperhowe Max Schulze Niehues (Tor, 33 Jahre, bei Preußen seit 2011, letzter Verein: Fortuna Düsseldorf II) Foto: Jürgen Peperhowe Simon Scherder (Abwehr, 29 Jahre, bei Preußen seit 2006, letzter Verein: Brukteria Dreierwalde) Foto: Jürgen Peperhowe Marc Lorenz (Abwehr, 34 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Karlsruher SC) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Langlitz (Abwehr, 31 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: SF Lotte) Foto: Jürgen Peperhowe Niko Koulis (Abwehr, 23 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Holstein Kiel) Foto: Jürgen Peperhowe Joel Amadi (Abwehr, 18 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: 1. FC Gievenbeck) Foto: Jürgen Peperhowe Lukas Frenkert (Abwehr, 22 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: FC Schalke 04 II) Foto: Jürgen Peperhowe Noah Kloth (Abwehr, 19 Jahre, bei Preußen seit 2017, letzter Verein: Borussia Dortmund) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Hahn (Abwehr, 29 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Viktoria Berlin) Foto: Jürgen Peperhowe Yassine Bouchama (Mittelfeld, 25 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfB Homberg) Foto: Jürgen Peperhowe Thomas Kok (Mittelfeld, 24 Jahre, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: FK Jerv) Foto: Jürgen Peperhowe Dennis Daube (Mittelfeld, 33 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: KFC Uerdingen) Foto: Jürgen Peperhowe Darius Ghindovean (Mittelfeld, 25 Jahre, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: MSV Duisburg) Foto: Jürgen Peperhowe Manfred Kwadwo (Mittelfeld, 27 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Waldhof Mannheim) Foto: Jürgen Peperhowe Thorben Deters (Mittelfeld, 26 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: VfB Lübeck) Foto: Jürgen Peperhowe Henok Teklab (Mittelfeld, 23 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Bayern Alzenau) Foto: Jürgen Peperhowe Dennis Grote (Mittelfeld, 35 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Wacker Innsbruck) Foto: Jürgen Peperhowe Nicolai Remberg (Mittelfeld, 22 Jahre, bei Preußen seit 2018, letzter Verein: Eintracht Rheine) Foto: Jürgen Peperhowe Kevin Schacht (Mittelfeld, 19 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Arminia Bielefeld) Foto: Jürgen Peperhowe Shaibou Oubeyapwa (Mittelfeld, 29 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: RW Oberhausen) Foto: Jürgen Peperhowe Andrew Wooten (Angriff, 32 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfL Osnabrück) Foto: Jürgen Peperhowe Gerrit Wegkamp (Angriff, 29 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Zwickau) Foto: Jürgen Peperhowe Deniz Bindemann (Angriff, 19 Jahre, bei Preußen seit 2016, letzter Verein: Borussia Münster) Foto: Jürgen Peperhowe Trainer Sascha Hildmann (50 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: 1. FC Kaiserslautern) Foto: Jürgen Peperhowe Co-Trainer Louis Cordes (29 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Frankfurt U19) Foto: Jürgen Peperhowe Athletiktrainer Tim Geidies (32 Jahre, bei Preußen seit 2013) Foto: Jürgen Peperhowe Torwarttrainer Carsten Nulle (47 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Selangor FC/Malaysia) Foto: Jürgen Peperhowe Teammanager Harald Menzel (58 Jahre, bei Preußen seit 2006, letzter Verein: SG Wattenscheid 09) Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeut Matthias Sieme Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeutin Kira Loose Foto: Jürgen Peperhowe Mannschaftsarzt Dr. Cornelius Müller-Rensmann Foto: Jürgen Peperhowe Zeugwart Helge Dahms Foto: Jürgen Peperhowe

Terminiert: Das Zweitrundenspiel im Westfalenpokal im Preußenstadion zwischen dem SCP und Regionalliga-Konkurrent Wattenscheid 09 findet am 7. September (Mittwoch) um 19 Uhr statt. Eine Woche zuvor war das Stadion bereits mit der Tatort-Premiere zum 20-jährigen Jubiläum mit der dann neusten Münster-Folge um Börne (Jan-Josef Liefers) und Thiel (Axel Prahl) belegt. Die 1500 Tickets für die Haupttribüne waren nach 20 Minuten vergriffen.