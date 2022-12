Immer wieder kompliziert: Warum Preußen auswärts oft Hektik verursacht

Immer wieder kommt es zu größeren Fragezeichen, wenn Preußen Münster auswärts antritt. Bocholt, Straelen, Lippstadt, Aachen, Schalke – Verschiebungen, Terminschwierigkeiten und Ausweichstadien sind in der Regionalliga an der Tagesordnung.

Auch kurz vor dem Jahreswechsel weiß Preußen Münster noch nicht, wann das am 10. Dezember ausgefallene Spiel beim 1. FC Bocholt ausgetragen wird. Den Plan, kurzfristig einen Ersatztermin zu benennen, hielt der Neuling nicht ein. Am 29. Januar – das ist der offizielle Nachholspieltag – will der Spitzenreiter aufgrund der Gefahr einer erneuten Absage nicht so gern auflaufen und hat auch bereits einen Test beim VfB Lübeck ausgemacht.

Weil das Stadion am Hünting aufgrund von Umbauarbeiten im Gäste-Block von der Stadt nicht freigegeben ist, gab es ein langes Hin und Her. Der Ausweichstandort Oberhausen kam trotz zügiger Bekanntgabe nicht infrage, ein Heimrechttausch auch nicht mehr. Am Ende war der Rasen der Gigaset-Arena sowieso unbespielbar.

Schon einige Beispiele in dieser Saison

Beileibe ist das nicht die erste ungewisse Austragung, mit der sich die Preußen in dieser Saison herumschlagen müssen. Dass die Partie des vierten Spieltags bei Alemannia Aachen wegen einer anderen Tivoli-Veranstaltung vom August in den September geschoben wurde, war früh kommuniziert.

Auch die Verlegung des Gastspiels beim SV Straelen in die Homberger PCC-Arena ging Ende August recht komplikationslos über die Bühne. Fehlende Parkplätze in Folge einer Baustelle waren der Grund.

Verworrener wurde es Anfang September. Der SV Lippstadt konnte seine Liebelt-Arena wegen Umbaumaßnahmen nicht anbieten und wollte die Wiedenbrücker Tönnies-Arena nutzen, doch die Kommune schoben einen Riegel vor. So landeten die Teams also nebenan im Jahnstadion, wo der SCP bereits zweimal in diesem Jahr gekickt hatte.

Sorge vor Ausschreitungen und Pyro

Kurios wurde es auch am 1. Oktober, als die Begegnung beim FC Schalke 04 II bei einem drohenden Gewitter abgebrochen wurde. Einer Wiederholung in der Veltins-Arena stimmten die Gelsenkirchener nicht zu, auch hier gestaltete sich die Terminfindung nicht leicht.

Wenn die Preußen auswärts antreten, schwingt oft auch die behördliche Sorge vor Ausschreitungen oder Pyrotechnik-Einsatz mit. Die Einsatzkräfte fürchten vermutlich auch die Anzahl der Fans, die andere Clubs nicht annähernd mitbringen. Begrenzte Zulassung von Gäste-Anhängern, zuletzt etwa in Wiedenbrück oder Ahlen ein Thema, kommen hinzu. In Bocholt hätte etwa Fortuna Köln eine Woche später spielen dürfen – die Kulisse wäre deutlich kleiner gewesen. Es sind Kapitel, die zeigen, dass der SCP in einer Halbprofi-Liga nicht immer richtig aufgehoben ist. Das zu ändern, hat die Mannschaft in der Hand.