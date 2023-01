Vierter Gegner gefunden: Preußen testen gegen Bundesliga-Nachwuchs

Noch ruht der SC Preußen Münster in der Winterpause, bereits am Mittwoch aber startet der Regionalligist wieder ins Training. Nun haben die Adlerträger auch noch einen weiteren Testspielgegner gefunden.

Bevor es wieder in der Regionalliga weitergeht, testen die Preußen (Max Schulze Niehues, Dennis Grote, Marc Lorenz und Nicolai Remberg, v.l.) ihre Form in vier Vorbereitungskicks.

Doch noch ein viertes Testspiel für Preußen Münster. Der West-Regionalligist wird in der Vorbereitung gegen vier Nord-Regionalligisten testen.

Den Auftakt macht die Partie gegen Werder Bremen II am Mittwoch, 11. Januar (13.30 Uhr) in Rheine. Zuschauer werden nicht zugelassen sein. Zuletzt traf der SCP in der 3. Liga am 3. Februar 2018 auf Werder – und gewann nach 0:2-Rückstand durch vier Treffer von Michele Rizzi mit 4:2. Der 34-Jährige ist mittlerweile Co-Trainer von Oberligist Lupo Martini Wolfsburg.

Weitere Preußen-Tests finden gegen den Neunten BW Lohne (14. Januar), den Vierten SSV Jeddeloh II (21. Januar) und Spitzenreiter VfL Lübeck (28. Januar) statt.