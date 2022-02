Foto:

Drei Mal trafen RWE und der SCP in der Regionalliga West seit dem Drittliga-Abstieg Münsters aufeinander. Alle Partien waren hart umkämpft. Simon Engelmann traf am 17. Oktober 2000 zum Heimsieg von RWE zum 1:0, praktisch ein Geisterspiel in Corona-Zeiten. Das Rückspiel gewann der SCP durch einen Treffer von Gerrit Wegkamp am 13. März 2021 – wieder ein Geisterspiel.



Das Hinspiel in dieser Saison war ein Spektakel, als Münster vor 7500 Zuschauern am 14. September 2021 schon zur Pause mit 2:0 führte – Thorben Deters hatte doppelt getroffen. Aber RWE zeigte Zähne und erdrückte den SCP nach dem Wechsel durch Tore von Kevin Holzweiler, Isiah Young und Simon Engelmann.



Essens Erfolgsserie ist in dieser Saison monströs, die letzten 21 Spiele wurden nicht verloren, 53 von 63 Punkten in dieser Zeit geholt. Die letzte – und einzige Niederlage war das 1:4 gegen SV Straelen am 2. Spieltag – im eigenen Stadion. Auch wenn es nur Statistik ist: RWE hatte in der letzten Saison nach 23 ausgetragenen Spielen 54 Punkte, nun sind es 56.



Mit Thomas Eisfeld (VfL Bochum) wurde in der Winterpause ein Königstransfer getätigt, mit der Leihgabe Marius Kleinsorge der Kader weiter qualitativ aufgerüstet. Torjäger Engelmann hat bereis 13 Tore erzielt.