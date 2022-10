„Merken wir immer wieder an“: Was Preußen-Trainer Hildmann besonders nervt

Münster

Schiedsrichter hin oder her – Preußen Münster spielt im Augenblick einfach auch nicht gut. Löchrig im Deckungsverbund, harmlos in der Vorwärtsbewegung. In Teilen sind die Probleme erkannt. Mit taktischen Umstellungen könnte es wieder in eine andere Richtung gehen.

Von Thomas Rellmann