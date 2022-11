Countdown: Macht Preußen nach dem Regen-Abbruch Schalke nass?

Anfang Oktober lag Preußen Münster mit 0:1 zurück, als das Spiel gegen den FC Schalke 04 II wegen eines Gewitters und starken Regenfällen abgebrochen wurde. Am Mittwoch (18 Uhr) gibt es den zweiten Versuch im Parkstadion. Wir berichten vorab live.

Wann spielt Preußen Münster gegen FC Schalke 04 II?

Ansetzung: FC Schalke 04 II - Preußen Münster

FC Schalke 04 II - Preußen Münster Wettbewerb: Fußball-Regionalliga West 2022/2023

Fußball-Regionalliga West 2022/2023 Spieltag: 10

10 Datum und Uhrzeit: Mittwoch, 23. November 2022, 18 Uhr

Mittwoch, 23. November 2022, 18 Uhr Spielort: Parkstadion, Parkallee 3, 45891 Gelsenkirchen

Parkstadion, Parkallee 3, 45891 Gelsenkirchen Wetter: In Gelsenkirchen (Mitte) gibt es am Morgen nur selten Lücken in der Wolkendecke bei Werten von 7°C. Im Laufe des Mittags ist es bedeckt und die Temperatur steigt auf 10°C. Am Abend ist es regnerisch und die Temperatur liegt bei 7°C. (Quelle: wetter.com)

Die Lage vor dem Spiel von Preußen Münster gegen FC Schalke 04 II

Preußen Münster: Nach der unnötigen 0:1-Niederlage im Spitzenspiel beim Wuppertaler SV wurden die Preußen am Freitagabend quasi auf dem Sofa Herbstmeister. Borussia Mönchengladbach II und der FC Schalke 04 II trennten sich 1:1-Unentschieden. Am Samstag schoben die Preußen dann einen überzeugenden 3:0-Erfolg im Münsterland-Derby bei RW Ahlen hinterher. Als der SCP es Anfang Oktober schon einmal im Parkstadion probierte, steckte der Spitzenreiter in einem Tief und lag beim Gewitter-Abbruch mit 0:1 zurück. Vier Siege aus den letzten fünf Spielen aber zeigen: Die Preußen sind gut drauf.

FC Schalke 04 II: Schalke ist Siebter, hat in den vergangenen Partien aber auch immer wieder Punkte eingebüßt. Bis auf das furiose 8:2 beim 1. FC Bocholt holte die Truppe von Trainer Jakob Fimpel in den vergangenen fünf Spielen keinen Sieg. Nach der 1:2-Niederlage bei der SG Wattenscheid Ende Oktober gab es noch drei Remis für die Königsblauen: 1:1 gegen Wiedenbrück, 0:0 gegen Alemannia Aachen und 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach II. Die Preußen aber sollten gewarnt sein, wenn sie am Mittwoch auf Schalke auflaufen - schließlich lagen sie hier beim Gewitter-Abbruch mit 0:1 zurück.

Der Kader von Preußen Münster für das Spiel gegen FC Schalke 04 II

Bei Preußen Münster fallen Dennis Daube (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Joel Amadi (Knie-OP) und Manfred Kwadwo (muskuläre Verletzung im Oberschenkel) aus.

Preußen Münster gegen FC Schalke 04 II – die mögliche Aufstellung

Schulze Niehues - Scherder, Kok, Hahn – Langlitz, Remberg, Grote, Lorenz – Bouchama – Wegkamp, Wooten

Preußen Münsters Kader für die Regionalliga-Saison 2022/23 Preußen Münsters (vorläufiger) Kader für die Saison 2022/23 (oben von links): Yassine Bouchama, Nicolai Remberg, Andrew Wooten, Joel Amadi, Niko Koulis, Gerrit Wegkamp, Simon Scherder, Alexander Hahn, Kevin Schacht, Dennis Daube und Noah Kloth. Mitte von links: Sascha Hildmann, Louis Cordes, Carsten Nulle, Tim Geidies, Dennis Grote, Darius Ghindovean, Marc Lorenz, Matthias Sieme, Kira Loose, Cornelius Müller-Rensmann, Helge Dahms und Harald Menzel. Unten von links: Henok Teklab, Manfred Kwadwo, Thomas Kok, Lukas Frenkert, Tom Müller, Max Schulze Niehues, Roman Schabbing, Alexander Langlitz, Deniz Bindemann, Thorben Deters und Shaibou Oubeyapwa. Foto: Jürgen Peperhowe Tom Müller (Tor, 24 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Carl Zeiss Jena) Foto: Jürgen Peperhowe Roman Schabbing (Tor, 20 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: MSV Duisburg) Foto: Jürgen Peperhowe Max Schulze Niehues (Tor, 33 Jahre, bei Preußen seit 2011, letzter Verein: Fortuna Düsseldorf II) Foto: Jürgen Peperhowe Simon Scherder (Abwehr, 29 Jahre, bei Preußen seit 2006, letzter Verein: Brukteria Dreierwalde) Foto: Jürgen Peperhowe Marc Lorenz (Abwehr, 34 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Karlsruher SC) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Langlitz (Abwehr, 31 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: SF Lotte) Foto: Jürgen Peperhowe Niko Koulis (Abwehr, 23 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Holstein Kiel) Foto: Jürgen Peperhowe Joel Amadi (Abwehr, 18 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: 1. FC Gievenbeck) Foto: Jürgen Peperhowe Lukas Frenkert (Abwehr, 22 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: FC Schalke 04 II) Foto: Jürgen Peperhowe Noah Kloth (Abwehr, 19 Jahre, bei Preußen seit 2017, letzter Verein: Borussia Dortmund) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Hahn (Abwehr, 29 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Viktoria Berlin) Foto: Jürgen Peperhowe Yassine Bouchama (Mittelfeld, 25 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfB Homberg) Foto: Jürgen Peperhowe Thomas Kok (Mittelfeld, 24 Jahre, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: FK Jerv) Foto: Jürgen Peperhowe Dennis Daube (Mittelfeld, 33 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: KFC Uerdingen) Foto: Jürgen Peperhowe Darius Ghindovean (Mittelfeld, 20 Jahre, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: MSV Duisburg) Foto: Jürgen Peperhowe Manfred Kwadwo (Mittelfeld, 27 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Waldhof Mannheim) Foto: Jürgen Peperhowe Thorben Deters (Mittelfeld, 27 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: VfB Lübeck) Foto: Jürgen Peperhowe Henok Teklab (Mittelfeld, 23 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Bayern Alzenau) Foto: Jürgen Peperhowe Dildar Atmaca (Foto rechts, Mittelfeld, 19 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Würzburger Kickers) Foto: SCP Dennis Grote (Mittelfeld, 36 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Wacker Innsbruck) Foto: Jürgen Peperhowe Nicolai Remberg (Mittelfeld, 22 Jahre, bei Preußen seit 2018, letzter Verein: Eintracht Rheine) Foto: Jürgen Peperhowe Kevin Schacht (Mittelfeld, 19 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Arminia Bielefeld) Foto: Jürgen Peperhowe Shaibou Oubeyapwa (Mittelfeld, 29 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: RW Oberhausen) Foto: Jürgen Peperhowe Andrew Wooten (Angriff, 32 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfL Osnabrück) Foto: Jürgen Peperhowe Gerrit Wegkamp (Angriff, 29 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Zwickau) Foto: Jürgen Peperhowe Deniz Bindemann (Angriff, 19 Jahre, bei Preußen seit 2016, letzter Verein: Borussia Münster) Foto: Jürgen Peperhowe Trainer Sascha Hildmann (50 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: 1. FC Kaiserslautern) Foto: Jürgen Peperhowe Co-Trainer Louis Cordes (29 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Frankfurt U19) Foto: Jürgen Peperhowe Athletiktrainer Tim Geidies (32 Jahre, bei Preußen seit 2013) Foto: Jürgen Peperhowe Torwarttrainer Carsten Nulle (47 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Selangor FC/Malaysia) Foto: Jürgen Peperhowe Teammanager Harald Menzel (58 Jahre, bei Preußen seit 2006, letzter Verein: SG Wattenscheid 09) Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeut Matthias Sieme Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeutin Kira Loose Foto: Jürgen Peperhowe Mannschaftsarzt Dr. Cornelius Müller-Rensmann Foto: Jürgen Peperhowe Zeugwart Helge Dahms Foto: Jürgen Peperhowe

Der weitere Spielplan für Preußen Münster in der Regionalliga West

SG Wattenscheid 09 (A/26. November, 14 Uhr)

SC Wiedenbrück (H/3. Dezember, 14 Uhr)

1. FC Bocholt (A/10. Dezember, 14 Uhr

Alemannia Aachen (H/4. Februar, 14 Uhr)

Borussia Mönchengladbach II (A/11. Februar, 14 Uhr)