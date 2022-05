Preußen oder Essen? Zu wem Kühne die größere Bindung hat

Wenn einer weiß, wie Aufstieg an der Hammer Straße geht, dann Stefan Kühne. 2011 führte er Preußen Münster als Kapitän in die 3. Liga. Heute sieht er ein paar Parallelen zu damals, spricht über den Sinn von Extratouren und legt fest, wer das bessere Kollektiv hat.

Der „Capitano“ kennt beide Perspektiven genau. Fußballprofi war er lang genug, heute ist er Coach in der hessischen Oberliga bei RW Hadamar. „Als Spieler oder Trainer würde ich jetzt wollen, dass alles gleich bleibt“, sagt der Mann, der 2011 Preußen Münster mit der Binde aufs Feld führte und alle großen Ehrungen entgegennahm. Damals, als der Traditionsclub letztmals einen Aufstieg bejubelte.

Den heutigen Chefdirigenten Sascha Hildmann kennt er nicht wirklich. Aber zumindest in diesem Punkt scheinen beide auf einer Wellenlänge zu liegen. Auch der Pfälzer plant im Endspurt keine Extratouren mehr. „Es gibt manche, die sich abschotten, andere buchen Tageshotels. Ich bin sicher, dass es genau der richtige Weg ist, den gleichen Rhythmus wie immer zu fahren. Damit bin ich immer gut gefahren“, sagt Kühne.

"Beide gehören in die 3. Liga, aber..."

Der 41-Jährige, der durchaus zurück in den Profifußball strebt, fiebert auch in dieser Saison oft mit. Die SCP-Spiele schaut er bei Gelegenheit im Stream, Zusammenfassungen, Tore und Party-Videos bei Youtube sowieso. „Ich like auch viel in den sozialen Medien“, lacht er. Unter Meistermacher Marc Fascher war er später noch Co-Trainer bei RW Essen, zuvor auch ein Jahr als Profi, doch im Aufstiegsrennen schlägt sein Herz für die Adler. „Beide gehören in die 3. Liga, aber meine Bindung zu Münster ist viel größer.“

Im Vergleich zur Saison 2010/11 gibt es einige Unterschiede, ein Kontrahent wie jetzt RWE war damals weit und breit nicht in Sicht. „Aber ich sehe auch Parallelen“, sagt Kühne. „Es gab wie bei uns schwere Phasen in dieser Saison. Im Winter sah es ja so aus, als könnte niemand Essen bremsen. Und am letzten Spieltag kommt jetzt wieder eine zweite Mannschaft.“ Vor elf Jahren Borussia Mönchengladbach, jetzt der 1. FC Köln. Aber vorher heißt der letzte Auswärtsgegner SC Wiedenbrück. „Da haben wir uns oft schwergetan“, erinnert sich der einstige Mittelfeldspieler.

Kühne plant Stadionbesuch bei Preußen

Schon vor dem viertletzten Spiel hatte der SCP in der Aufstiegssaison einst zwölf Zähler Vorsprung, nur ein weiterer fehlte. „Jetzt kann ich es ja sagen: Auf der Rückfahrt aus Elversberg haben wir schon gefeiert. Ab dem Heimspiel im März gegen Schalke II waren wir damals eh im Flow, im Rausch. Der ganz große Druck war irgendwann weg.“

Die Zurückhaltung der Preußen in diesen Wochen gefällt Kühne. „Man muss aufpassen, dass es nicht so aussieht, als wäre man schon durch. Aber ich denke, dass Münster ein brutales Team hat, auch im Zusammenspiel mit den Fans. Überragende Einzelspieler oder gutes Kollektiv – wer gewinnt da wohl?“ Die Antwort kennt er selbst zu gut.

Im Moment plant der A-Lizenz-Inhaber sogar zum Saisonfinale anzureisen. „Wenn das nicht mit unserem Pokalspiel kollidiert, wäre ich gern dabei. Aber schön im Hintergrund.“