Preußen noch ohne Niederlage - nur ein Überraschungsteam kann mithalten

Nur zwei Teams in der Regionalliga West haben noch keine Federn gelassen: Preußen Münster, wie fast schon erwartet, und der SV Lippstadt, ein Abstiegskandidat der Vorsaison. Weil Münster am Wochenende nicht in Aachen spielen wird, wechselt die Tabellenführung. Ein Kandidat dafür ist auch RW Ahlen mit Coach Andreas Zimmermann.

Da waren es nur noch zwei Clubs, die nach dem 3. Spieltag in der Regionalliga West noch eine weiße Weste haben. Dass der SC Preußen Münster möglicherweise dazu gehören könnte, war von Anfang an schon irgendwie klar. Siege über Wattenscheid (4:1), Wiedenbrück (1:0) und Bocholt (5:0) waren auf eine gewisse Art und Weise einzukalkulieren, Münster ist Favorit Nummer eins auf den Titel. Der Vizemeister der Vorsaison hat sich dieser Rolle angenommen. Die andere noch ungeschlagene Mannschaft dagegen ist mit dem SV Lippstadt eine große Überraschung.

Ex-Preuße Westphal findet sein Glück

In der Vorsaison lange im Abstiegskampf verwickelt, hat das Team von Trainer Felix Bechtold gleich mal drei Siege eingefahren, und das nicht gegen unbedeutende Teams, das waren schon größere Namen der Regionalliga West. Erfolge über Fortuna Köln (1:0), bei Schalke 04 II (3:1) und nun vor allem der 2:0-Heimerfolg über SV Rödinghausen lassen aufhorchen. Im Tor ist dabei der Ex-Preuße Steffen Westphal erste Wahl, der 23-Jährige kam in Münster weder an Max Schulze Niehues noch an Marko Dedovic vorbei, bilanzierte zwei Saisoneinsätze 2021/22 – in Lippstadt sind es nun schon drei, er kassierte nur ein Gegentor. Für Westphal hat sich der Wechsel bereits gelohnt. Er bekam selbst von Kölns Trainer Markus von Ahlen beste Kritiken. Lippstadt ist auf einem Höhenflug. Münsters Herausforderer Rödinghausen dagegen erstmal gelandet.

Nur 780 Zuschauer in Lippstadt

Allerdings: Zum ersten Heimspiel gegen Rödinghausen, das aufgrund der Pokal-Verpflichtungen des SVR erst am Mittwoch ausgetragen wurde, kamen in die Liebelt-Arena in Lippstadt auch nur 780 Zuschauer. Münsters 5:0-Erfolg über Bocholt sahen dagegen 8099 Menschen. Insgesamt 17 374 Zuschauer verfolgten Spieltag drei, durchschnittlich also 1930 Besucher je Spiel – wobei der SCP die Zahlen in die Höhe treibt. Wie es im Übrigen auch von Alemannia Aachen zu erwarten sein dürfte. Sie sind die Zuschauermagneten der Liga.

Özkara jetzt Ahlens Kapitän

Die Preußen werden allerdings am Wochenende die Tabellenführung verlieren, die geplante Partie bei Alemannia Aachen wurde auf den 24. September verlegt. Mit Sicherheit wird entweder Lippstadt (9 Punkte) oder Aufsteiger Kaan-Marienborn (7 Punkte) am SCP vorbeiziehen können, die Teams treffen aufeinander. Auch RW Ahlen, 1. FC Düren und RW Oberhausen (alle je 7 Punkte) könnten den SCP überholen. Selbst Rödinghausen und Schalke (beide 6 Punkte) hätten bei entsprechend hohen Siegen die Chance dazu.

Die Kapitäne der Regionalliga West 2022/23 Neuzugang Marc Lorenz führt die Preußen in der neuen Saison aufs Feld und nimmt damit die Position von Julian Schauerte ein, der sich in Richtung 1. FC Kaan-Marienborn verabschiedete. Der 34-jährige Münsteraner stammt aus der SCP-Jugend und spielte zuletzt für den Karlsruher SC in der 2. Bundesliga. Foto: Jürgen Peperhowe Ein Ex-Preuße führt die Zweitvertretung des FC Schalke 04 aufs Feld: Rufat Dadashov (rechts) machte zwischen 2018 und Januar 2020 52 Drittligaspiele für die Adlerträger. Über den amerikanischen Zweitligaclub Phoenix Rising landete er 2021 bei Schalke II und durfte sogar einmal in der 2. Bundesliga für die erste Mannschaft antreten. Foto: IMAGO / Fotostand Philipp Simon ist Kapitän bei Aufsteiger 1. FC Düren. Der 28-jährige Mittelfeldmann bekam es 2020 bereits mit dem FC Bayern München zu tun, in der ersten Runde des DFB-Pokals verlor man zuhause nur 0:3. Simon spielte in der Jugend für den 1. FC Köln und Alemannia Aachen. Foto: Imago/ULMER Pressebildagentur RW Oberhausens Kapitän ist ein Routinier und geht in sein viertes Jahr beim Regionalligisten. Der 32-jährige Jerome Propheter spielte auch schon bei Arminia Bielefeld und RW Essen, mit seinen 1,92 Metern hält er die Oberhausener Defensive zusammen. Foto: Imago/Revierfoto Auch Cihan Özkara (rechts) hat eine Preußen-Vergangenheit, stand von 2015 bis 2017 für den SCP auf dem Feld. Zur neuen Saison führt der 31-jährige Mittelstürmer RW Ahlen aufs Feld. Foto: Imago/PaetzelPress Gegen den SV Rödinghausen hatten es die Preußen schwer in der vergangenen Saison, holten in der Liga keinen Sieg und verloren das Wetfalenpokalfinale. Daniel Flottmann führt den Regionalligisten als Kapitän an. Der gebürtige Osnabrücker kommt aus der Jugend des ortsansässigen VfL und steht bereits seit 2017 in Rödinghausen unter Vertrag. Foto: Imago/PaetzelPress Beim Wuppertaler SV steht der Kapitän ganz hinten - nämlich im Tor. Sebastian Patzler hütet seit Januar 2021 den Kasten und sorgt als Kapitän für einen sicheren Rückhalt. Foto: Imago/Fotografie73 Markus Pazurek (hier im DFB-Pokal gegen den 1. FC Nürnberg) ist der Kapitän von Aufsteiger 1. FC Kaan Marienborn. 2021 wechselte der 33-Jährige von Borussia Mönchengladbach II zum damaligen Oberligisten und hält seitdem die Innenverteidigung zusammen. Foto: Imago/kolbert-press <em></em>Rekordtorhüter und Publikumsliebling ist Kapitän Christopher Balkenhoff beim SV Lippstadt. Der 28-Jährige ist schon seit 2016 im Verein, kennt den Club in- und auswendig. In seiner Jugend spielte er bei Wattenscheid 09 und RW Ahlen. <em></em> Foto: Imago/Markus Endberg Tom Geerkens ist der neue Kapitän von Fortuna Düsseldorf II. Der defensive Mittelfeldmann ist erst 21 und fand 2021 den Weg vom FC Wegberg-Beek nach Düsseldorf. Foto: Imago/Nordphoto Kapitän Marcel Hölscher ist eine Institution beim SC Wiedenbrück. Er kam vor über zehn Jahren 2011 aus der zweiten Mannschaft des Hamburger SV, durchlief auch die Jugendmannschaften der Hanseaten. Der gebürtige Glandorfer ist inzwischen 31 Jahre alt. Foto: Imago/Markus Endberg Michel Lieder ist ein Ur-Gladbacher und spielt bereits seit Jugendtagen bei den Fohlen. Über die U17 und U19 landete er 2015 in der zweiten Mannschaft - wo er seit dem spielt. Der 26-jährige Innenverteidiger führt seine Mannen in der kommenden Saison als Kapitän aufs Feld. Foto: Imago/fohlenfoto Marco Müller führt Alemannia Aachen aufs Feld. Der gebürtige Mainzer durchlief die komplette Jugendabteilung von Eintracht Frankfurt und spielt seit 2018 in Aachen. Foto: Imago/Fotografie73 Seit dieser Saison trägt André Weis die Binde bei Fortuna Köln. Der 32-Jährige stand schon für zahlreiche Teams im Kasten, lief auch schon 51 Mal in der 2. Bundesliga und 76 Mal in der 3. Liga auf. Foto: Imago/Revierfoto Seit diesem Sommer trägt Ole Päffgen die Kapitänsbinde beim SV Straelen. Der Rechtsverteidiger stammt aus der Jugend von Bayer Leverkusen und spielt seit 2019 in Straelen. Foto: Imago/Nico Herbertz Auch der Kapitän des 1. FC Bocholt hat eine Vergangenheit in Münster - und wurde sogar in der Domstadt geboren. Tim Winking durchlief die Jugendabteilungen der Preußen bevor er 2012 zum VfL Rhede wechselte. Seit 2016 spielt er in Bocholt - und führt den Aufsteiger in der neuen Saison aufs Feld. Foto: Imago/Fotostand Norman Jakubowski führt Aufsteiger Wattenscheid 09 an. Der 29-jährige Innenverteidiger stammt aus Gelsenkirchen und spielte bereits von 2016-2019 beim Traditionsclub aus dem Ruhrgebiet. Nach einer Zwischenstation in Wilhelmshaven ging es 2020 zurück nach Wattenscheid. Foto: Imago/Fotografie73 Lukas Nottbeck spielte in seiner Jugend schon für den FC Schalke 04, später für den 1. FC Köln und die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Seit 2018 steht er bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln unter Vertrag und führt sein Team als Kapitän aufs Feld. Foto: Imago/Herbert Bucco

Neben Lippstadt ist auch RW Ahlen mit Coach Andreas Zimmermann eine der positiven Überraschungen in der Frühphase der Saison. Ahlen landete mit dem 8:0 über Wattenscheid den bislang höchsten Erfolg in dieser Saison, offenbar wächst das gerade etwas zusammen an der Werse. Die Ex-Preußen Jannik Borgmann (3 Einsätze) und Cihan Özkara sind dabei fester Bestandteil der Startelf. Der 31-jährige Özkara ist dabei mittlerweile Kapitän von RWA und erzielte bereits auch drei Tore.

Kein SCP-Test gegen Lohne

Der SCP wird dabei am Wochenende nur Zuschauer sein und trainieren. Jedenfalls am Samstag, am Sonntag ist trainingsfrei, ehe eine englische Woche „light“ ansteht mit dem Westfalenpokal-Auftakt bei Landesligist RW Hünsborn (Mittwoch, 19 Uhr) und dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach II am 20. August (Samstag). Ein Testspiel gegen Nord-Regionalliga BW Lohne kam nicht zustande. Lohne hat am Wochenende in der 19er Liga spielfrei. So bleibt für die Scouting-Abteilung und dem Trainerstab die freie Auswahl, Partien in der Regionalliga West zu beobachten. Münsters nächster Gegner aus Mönchengladbach spielt dabei am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf II.