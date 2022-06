Gleich drei auf einen Schlag: Preußen präsentiert Neuzugänge

Bisher hatte Preußen Münster erst zwei externe Neuzugänge vermeldet, am Montag folgten drei auf einmal. Zwei Neue kommen aus der Regionalliga West, einer aus der 3. Liga - und der hat zugleich eine Vergangenheit bei RW Essen.

Preußen Münster hat auf dem Transfermarkt einen Dreierpack geschnürt. Wie der Club am Montag bekannt gab, wechseln Alexander Hahn (29, Viktoria Berlin), Shaibou Oubeyapwa (29, RW Oberhausen) und Yassine Bouchama (25, VfB Homberg) zu den Adlerträgern.

„Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir alle drei von uns und unserem Weg hier bei Preußen Münster überzeugen konnten. Sie haben große Lust auf die Aufgabe und werden uns mit ihren Qualitäten weiter voranbringen“, sagt Preußen-Sportdirektor Peter Niemeyer.

Zwei Mal Regionalliga, einmal 3. Liga

Hahn kommt vom Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin, sein Vertrag dort lief aus. Der Linksfuß absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit 15 Partien, zehn Mal stand er in der Startelf. Hahn warf unter anderem ein Innenbandriss im Knie zurück. Niemeyer sagt über den Neuen: „Alexander bringt für einen Innenverteidiger alles mit: Er hat einen guten linken Fuß, ist stark im Spielaufbau und mit seiner Physis in der Luft und am Boden zweikampfstark.“ Fußballerisch ausgebildet wurde der im russischen Omsk geborene Defensivspieler bei Werder Bremen.

Shaibou Oubeyapwa zeichnete sich bei RW Oberhausen vor allem als Vorbereiter aus. Foto: Imago/Michael Ketzer

Oubeyapwa machte derweil bei Preußens Liga-Konkurrent Oberhausen auf sich aufmerksam. Der offensive Flügelspieler kam in allen 38 Partien zum Einsatz - und das nur dreimal als Einwechselspieler. Dem 29-Jährigen, der in Tchambo (Togo) geboren wurde, gelangen dabei vier Treffer und herausragende 15 Vorlagen. „Shaibou ist ein sehr wendiger, schneller und trickreicher Spieler, der für jeden Gegner nur schwer zu fassen ist“, sagt Niemeyer.

Preußen Münsters Zu- und Abgänge vor der Saison 2022/23 Am 16. Juni startete Preußen Münster um Cheftrainer Sascha Hildmann in die Vorbereitung für die Saison 2022/23. Der Kader für den anvisierten Drittliga-Aufstieg war da noch nicht komplett. Unsere Zeitung gibt in dieser Bildergalerie einen Überblick, wer den SCP verstärkt und wer ihn verlassen hat. Stand: 20. Juni. Foto: Sebastian Sanders Neuzugänge: Marc Lorenz (33) kehrt vom Karlsruher SC nach Münster zurück, wo er schon bis zur A-Jugend und von 2009 bis 2011 spielte. Der Linksfuß ist als Außenverteidiger eingeplant, kann aber auch eine Position weiter vorne auflaufen. Foto: Niko Koulis (23) ist in der Innenverteidigung beheimatet, er wechselt von Holstein Kiel zu den Preußen. Dort spielte der gebürtige Berliner einmal in der 2. Bundesliga, ansonsten lief er für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Nord auf (27 Einsätze, zwei Tore). Foto: Alexander Hahn (29) wechselt vom Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin (15 Einsätze) nach Münster. Der Linksfuß lief meist in der Innenverteidigung auf, kann aber auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Foto: Imago/Köhn Shaibou Oubeyapwa wechselt innerhalb der Regionalliga West von RW Oberhausen zu den Adlerträgern. Der 29-Jährige agierte vor allem als Rechtsaußen, steuerte in 38 Partien vier Tore und 15 Vorlagen bei. Foto: Imago/Michael Ketzer Yassine Bouchama verlässt den VfB Homberg, der Letzter der Regionalliga West geworden ist. Der 25-Jährige ist im offensiven Zentrum zu Hause, für Homberg spielte er erst ab Januar (17 Einsätze, drei Tore, acht Assists) - nun geht's nach Münster. Foto: Imago/Fotostand Aus dem eigenen Stall kommt Kevin Schacht (Foto rechts). Der 19-jährige Offensivmann durchlief bis 2021 die Nachwuchsmannschaften von Arminia Bielefeld, in der vergangenen Spielzeit überzeugte er für Preußen II in der Oberliga (22 Einsätze, elf Tore). Auch für die Profis durfte Schacht 2021/22 schon drei Mal ran - einmal in der Regionalliga, zweimal im Westfalenpokal. Foto: Rechtsverteidiger Joel Amadi gehörte in der vergangenen Saison noch Preußens starker U19 an, verpasste nur zwei Spiele in der A-Junioren-Bundesliga. Im Westfalenpokal durfte er bereits Profiluft schnuppern. Der 18-Jährige spielte zuvor auch schon für den SC Münster 08 und den 1. FC Gievenbeck. Foto: Wilfried Hiegemann Auch Noah Kloth entstammt der eigenen U19. Der Innenverteidiger und Kapitän überzeugte regelmäßig in der A-Junioren-Bundesliga (15 Einsätze, zwei Tore) - und das mit Zweikampfstärke und Passsicherheit. Kloth feierte im Westfalenpokal ebenfalls bereits sein Profidebüt. Foto: Wilfried Hiegemann Die Abgänge: Manuel Farrona Pulido (29, Foto rechts) verlässt die Preußen nach einer Saison wieder, er wechselt zum Nord-Regionalligisten VfB Lübeck. Foto: Imago/Brauer-Fotoagentur Seit 2019 spielte Julian Schauerte (34) in Münster, absolvierte insgesamt 121 Partien für die Adlerträger. Der Kapitän wechselt zum Regionalliga-Aufsteiger 1. FC Kaan-Marienborn. Foto: Jürgen Peperhowe Marcel Hoffmeier (Foto rechts) war ebenfalls drei Jahre lang für die Preußen im Einsatz (80 Spiele), nun wagt er den Schritt in die 2. Bundesliga zum SC Paderborn. Foto: Jürgen Peperhowe Nach sieben Preußen-Jahren hat sich Jannik Borgmann (24, Foto links) von der Hammer Straße verabschiedet, mit dem gebürtigen Emsdettener aber wird es ein Wiedersehen geben: Der Abwehrmann wechselt zum Regionalliga-Nachbarn RW Ahlen. Foto: Jürgen Peperhowe Steffen Westphal (Foto rechts) kam in der abgelaufenen Spielzeit gegen Alemannia Aachen zu einem von insgesamt zwei Regionalliga-Einsätzen. Ansonsten lief der 23-jährige Keeper für Preußen II in der Oberliga auf. Westphal wechselt nun zum SV Lippstadt. Foto: Jürgen Peperhowe Mittelfeldmann Dominik Klann (Foto rechts) spielte von 2011 bis 2012 in der Preußen-Jugend und kehrte 2017 aus dem Nachwuchs des FC Schalke 04 zurück. Ab sofort läuft der 23-Jährige für den Drittligisten SC Verl auf. Foto: Jürgen Peperhowe Marvin Thiel erlebte eine durchwachsene Saison in Münster, erst brach erst sich die Hand, dann fiel er mit Corona aus und erlitt beim Böllerwurf von Essen schließlich ein Knalltrauma. Nach 20 Spielen (neun Mal Startelf) endet sein Kapitel bei den Preußen wieder, der Linksverteidiger kehrt zum VfB Lübeck (Regionalliga Nord) zurück. Foto: Jürgen Peperhowe Ebenfalls nur eine Saison war Luke Hemmerich (Foto rechts) im grünen Dress unterwegs. Der 24-Jährige, der sowohl links als auch rechts als Außenverteidiger und Flügelspieler agieren kann, schließt sich dem Drittliga-Aufsteiger SpVgg Bayreuth an. Foto: Jürgen Peperhowe Jules Schwadorf (Foto links) zieht es nach zwei Jahren in Münster wieder in die rheinische Heimat. Der heute 29-Jährige war 2020 vom SV Wehen Wiesbaden gekommen und verabschiedet sich nach 43 Partien wieder. Foto: Jürgen Peperhowe Marko Dedovic kam 2014 vom SV Werder Bremen zu den Preußen, nach acht Jahren und unter anderem zwölf Regionalliga-Einsätzen ist nun Schluss. Der 24 Jahre alte Torhüter wechselt zum niedersächsischen Regionalliga-Aufsteiger BW Lohne. Foto: Jürgen Peperhowe

Auch Bouchama kennt die Regionalliga West bereits bestens. Seit Januar machte der offensive Mittelfeldmann 17 Spiele für den Tabellenletzten und Absteiger VfB Homberg, kam dabei auf drei Tore und acht Assists. Erst im Oktober 2021 hatte der gebürtige Essener Bouchama seinen Vertrag beim Nord-Regionalligisten Phönix Lübeck aufgelöst. „Auch Yassine hat mit seiner Technik und seiner Übersicht seine Stärken in der Offensive und wird unser Spiel mit seinen Elementen weiter beleben“, erklärt Preußens Sportdirektor.