So starten Preußens U19 und U17 in die Saison 2022/23

In zweieinhalb Wochen geht es in den Nachwuchsbundesligen wieder rund für die Teams von Preußen Münster. Jetzt ist bekannt, wie der Spielplan aussieht und wann die Saison 2022/23 zu Ende ist.

Tobias Harink und Preußen Münsters U19 starten gegen Fortuna Düsseldorf in die neue Saison der A-Junioren-Bundesliga.

In zweieinhalb Wochen starten die ältesten Jugend-Mannschaften von Preußen Münster in die neue Bundesliga-Spielzeit – und kennen nun auch ihre ersten Hürden.

Die U 19 beginnt am Sonntag (14. August) mit dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf, eine Woche später geht’s zum VfL Bochum. Die U 17 legt ebenfalls am zweiten August-Sonntag zu Hause los, Gegner ist der FC Schalke 04. Am 20. August (Samstag) folgt dann die Reise zu Borussia Mönchengladbach.

Die beiden 16er-Staffeln spielen erneut nur eine einfache Runde. Die U 19 bestreitet bis Anfang Dezember elf Spiele und die restlichen vier ab Mitte Februar. Die U 17 hat nach zwölf Partien bereits Mitte November Winterpause, weiter geht’s ab Ende Februar. Der letzte Spieltag ist jeweils für den 11. März terminiert.

Hier geht's zum gesamten Spielplan der A-Junioren-Bundesliga West - und hier zu dem der West-Staffel in der Alterklasse U17.