Spitzenreiter: Preußen II zeigt „Top-Leistung“ und besiegt Clarholz 3:0

Ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk und das zwei Wochen vor Heiligabend. Gibt’s nicht? Gibt’s doch! Zumindest lässt sich der klare 3:0(2:0) -Erfolg der U23 des SC Preußen Münster gegen Victoria Clarholz als ein solches verbuchen und das völlig zurecht. Ein über 90 Minuten konzentriertes und entschlossenes Auftreten gegen unauffällige Gäste und die damit verbundene Tabellenführung der Oberliga Westfalen, nach Abpfiff war die Preußen-Bescherung perfekt. Auch Trainer Kieran Schulze-Marmeling sprach von einer „Top-Leistung“ und lobte seine Schützlinge für den gelungenen Jahresabschluss.

Dabei waren die Jungadler von Beginn an dominant und belohnten sich bereits in der 4. Minute. Ein hoher Ball aus der eigenen Hälfte findet den aufgerückten Marvin Benjamins, der im Strafraum Nick Selutin findet – trockener Abschluss: 1:0. In der Folge hielten die Preußen den Druck weiter hoch, sodass der Gast zu Fehlern gezwungen wurde. Aber weder Francesco di Pierro noch Selutin konnten aus dem eklatanten Abstimmungsfehler in der Clarholzer Hintermannschaft (11.) oder dem scharfen Schnittstellenpass durch die Abwehrkette (16.) Kapital schlagen. In der Folge beruhigte sich das Spielgeschehen, da die Gäste aus Ostwestfalen defensiv geordneter standen und nicht mehr so viel zuließen. Es bedurfte einer Standardsituation für die Preußen, um die Führung auszubauen. Top-Torjäger Luca Steinfeldt stieg nach einer Ecke am höchsten und markierte mit einem wuchtigen Kopfball das 2:0 in der 32. Minute. Schon das neunte Saisontor für den Stürmer, der die Adlerträger mit deutlich mehr Sicherheit in die Pause gehen ließ.

Koopmann schiebt zum 3:0 ein

Nach Wiederanpfiff meldete sich der Tabellenfünfte aus dem Kreis Gütersloh zwar noch einmal kurz zurück, allerdings fehlte die Präzision im Abschluss, sodass SCP-Torwart Veith Walde nicht geprüft wurde. Dennoch schalteten die Preußen nicht in den Verwaltungsmodus und hielten den Druck aufrecht. Schulze-Marmeling wusste um die Umschaltqualitäten des Gastes, sodass man sich trotz komfortabler Führung keine Nachlässigkeiten erlauben durfte. Es war zu spüren, dass seine Jungs sich die warnenden Worte zu Herzen genommen hatten, denn die Münsteraner legten in der 59. Minute nach, als sich in der Gäste-Abwehr größere Lücken offenbarten. In eine davon stieß der jetzt sehr aktive Selutin und bediente Pascal Koopmann, der von der Strafraumkante flach zum 3:0 einschob.

Damit standen sowohl ein hochverdienter Sieg als auch die Tabellenführung fest, da die Partie von Klassenprimus TuS Bövinghausen bei SF Siegen abgesagt worden war. Drei Tore, drei Punkte und Spitzenreiter – schöner hätte der dritte Advent nicht eingeläutet werden können.

Preußen Münster: Walde – Benjamins (78. Heering), Cirak, ter Horst, Sikorski, Demirarslan – Koopmann (69. Tersteeg), Korte, Di Pierro (87. Kehl) – Steinfeldt (83. Nyassi), Selutin (83. Overhoff)