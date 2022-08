„Muss leider operiert werden“: Talent fehlt den Preußen in Hünsborn

Am Mittwoch steht für Preußen Münster der Westfalenpokal-Trip an, um 19 Uhr gastiert man bei RW Hünsborn. Bei warmen Temperaturen lotste Trainer Sascha Hildmann sein Team am Dienstag auf den Trainingsplatz – auf einen Spieler muss er verzichten.

Arbeiten in der Sonne, abkühlen am Kanal: So erlebt Münster mitunter den Hitze-Sommer. Die Wärme geht unter die Haut, das merken auch die Preußen. Am Dienstag bat Trainer Sascha Hildmann seine Garde vor dem Auftaktspiel im Westfalenpokal bei Rot-Weiß Hünsborn am Mittwoch (19 Uhr) am frühen, sonnenreichen Nachmittag auf das Trainingsgrün. Zusätzliche Trinkpausen wurden eingestreut. „Die Temperaturen setzen den Jungs schon zu“, hat der Coach beobachtet. Auch Profis sind nur Menschen.

Münster gastiert mit der Empfehlung von sechs Erfolgen im Westfalenpokal sowie vier weiteren Finalteilnahmen seit 1982 nun im Kreis Olpe. 2021 gab es den letzten Sieg, in Verl triumphierte der SCP nach einem späten Elfmetertor von Gerrit Wegkamp in der 84. Minute mit 1:0. Der Zünder in eine große Sause. Im Mai 2022 standen Simon Scherder und Co. abermals im Finale – mussten dann aber in einem Drama vom Punkt aus mit 3:4 gegen den Ligakonkurrenten SV Rödinghausen den Kürzeren ziehen. Der Sprung in die erste Runde des lukrativen DFB-Pokals und mit ihm die Hoffnung auf ein großes Los blieb den Adlerträgern im letzten Augenblick verwehrt. Die Ostwestfalen sind inzwischen nicht mehr im Wettbewerb, gegen den Bundesligisten TSG Hoffenheim kämpfte sich der SVR in die Verlängerung, kassierte dann in der Schlussphase durch Ozan Kabak (115.) und Grischa Prömel (118.) zwei Treffer, die das Aus besiegelten.

Hildmann will viele Spieler einsetzen

Hildmann hat für das Gastspiel im Ortsteil der Gemeinde Wenden im Sauerland nahezu seinen kompletten Kader beisammen. Bis auf Joel Amadi (Knie) stehen alle Kräfte zur Verfügung. „Joel muss leider operiert werden, er wird uns fehlen“, sagte Hildmann, der ankündigte, rotieren zu wollen. „Ganz gewiss werden Spieler ihre Chance bekommen, die in den bislang drei Saisonspielen nur wenige Einsatzzeiten hatten.“ Dazu zählt unter anderem auch Stürmer Deniz Bindemann, der bislang noch kein Spiel absolviert hat.

Preußen Münsters Kader für die Regionalliga-Saison 2022/23 Preußen Münsters (vorläufiger) Kader für die Saison 2022/23 (oben von links): Yassine Bouchama, Nicolai Remberg, Andrew Wooten, Joel Amadi, Niko Koulis, Gerrit Wegkamp, Simon Scherder, Alexander Hahn, Kevin Schacht, Dennis Daube und Noah Kloth. Mitte von links: Sascha Hildmann, Louis Cordes, Carsten Nulle, Tim Geidies, Dennis Grote, Darius Ghindovean, Marc Lorenz, Matthias Sieme, Kira Loose, Cornelius Müller-Rensmann, Helge Dahms und Harald Menzel. Unten von links: Henok Teklab, Manfred Kwadwo, Thomas Kok, Lukas Frenkert, Tom Müller, Max Schulze Niehues, Roman Schabbing, Alexander Langlitz, Deniz Bindemann, Thorben Deters und Shaibou Oubeyapwa. Foto: Jürgen Peperhowe Tom Müller (Tor, 24 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Carl Zeiss Jena) Foto: Jürgen Peperhowe Roman Schabbing (Tor, 20 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: MSV Duisburg) Foto: Jürgen Peperhowe Max Schulze Niehues (Tor, 33 Jahre, bei Preußen seit 2011, letzter Verein: Fortuna Düsseldorf II) Foto: Jürgen Peperhowe Simon Scherder (Abwehr, 29 Jahre, bei Preußen seit 2006, letzter Verein: Brukteria Dreierwalde) Foto: Jürgen Peperhowe Marc Lorenz (Abwehr, 34 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Karlsruher SC) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Langlitz (Abwehr, 31 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: SF Lotte) Foto: Jürgen Peperhowe Niko Koulis (Abwehr, 23 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Holstein Kiel) Foto: Jürgen Peperhowe Joel Amadi (Abwehr, 18 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: 1. FC Gievenbeck) Foto: Jürgen Peperhowe Lukas Frenkert (Abwehr, 22 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: FC Schalke 04 II) Foto: Jürgen Peperhowe Noah Kloth (Abwehr, 19 Jahre, bei Preußen seit 2017, letzter Verein: Borussia Dortmund) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Hahn (Abwehr, 29 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Viktoria Berlin) Foto: Jürgen Peperhowe Yassine Bouchama (Mittelfeld, 25 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfB Homberg) Foto: Jürgen Peperhowe Thomas Kok (Mittelfeld, 24 Jahre, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: FK Jerv) Foto: Jürgen Peperhowe Dennis Daube (Mittelfeld, 33 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: KFC Uerdingen) Foto: Jürgen Peperhowe Darius Ghindovean (Mittelfeld, 25 Jahre, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: MSV Duisburg) Foto: Jürgen Peperhowe Manfred Kwadwo (Mittelfeld, 27 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Waldhof Mannheim) Foto: Jürgen Peperhowe Thorben Deters (Mittelfeld, 26 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: VfB Lübeck) Foto: Jürgen Peperhowe Henok Teklab (Mittelfeld, 23 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Bayern Alzenau) Foto: Jürgen Peperhowe Dennis Grote (Mittelfeld, 35 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Wacker Innsbruck) Foto: Jürgen Peperhowe Nicolai Remberg (Mittelfeld, 22 Jahre, bei Preußen seit 2018, letzter Verein: Eintracht Rheine) Foto: Jürgen Peperhowe Kevin Schacht (Mittelfeld, 19 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Arminia Bielefeld) Foto: Jürgen Peperhowe Shaibou Oubeyapwa (Mittelfeld, 29 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: RW Oberhausen) Foto: Jürgen Peperhowe Andrew Wooten (Angriff, 32 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfL Osnabrück) Foto: Jürgen Peperhowe Gerrit Wegkamp (Angriff, 29 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Zwickau) Foto: Jürgen Peperhowe Deniz Bindemann (Angriff, 19 Jahre, bei Preußen seit 2016, letzter Verein: Borussia Münster) Foto: Jürgen Peperhowe Trainer Sascha Hildmann (50 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: 1. FC Kaiserslautern) Foto: Jürgen Peperhowe Co-Trainer Louis Cordes (29 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Frankfurt U19) Foto: Jürgen Peperhowe Athletiktrainer Tim Geidies (32 Jahre, bei Preußen seit 2013) Foto: Jürgen Peperhowe Torwarttrainer Carsten Nulle (47 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Selangor FC/Malaysia) Foto: Jürgen Peperhowe Teammanager Harald Menzel (58 Jahre, bei Preußen seit 2006, letzter Verein: SG Wattenscheid 09) Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeut Matthias Sieme Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeutin Kira Loose Foto: Jürgen Peperhowe Mannschaftsarzt Dr. Cornelius Müller-Rensmann Foto: Jürgen Peperhowe Zeugwart Helge Dahms Foto: Jürgen Peperhowe

Nun steht der Gegner in der zweiten Runde bereits fest. Kommt der SC Preußen weiter, genießt er Heimrecht gegen Regionalliga-Aufsteiger SG Wattenscheid 09. Der Ligakonkurrent mühte sich nach 0:1-Rückstand gegen Landesligist SV Hohenlimburg zum 2:1-Erfolg. In der Meisterschaft hatte der SCP die Wattenscheider zum Saisonstart mit 4:1 bezwungen. Die 2. Runde soll bis zum 1. September ausgetragen sein. Nach dem Pokalspiel geht es nahtlos weiter mit dem Ligaalltag. Am Samstag kommt die Reserve von Borussia Mönchengladbach nach Münster. Anstoß im Rund an der Hammer Straße ist um 14 Uhr.