Rachegelüste bei Preußen? „Das muss raus aus den Köpfen“

Rachegelüste gehören nicht in dieses Menü. Wenn Preußen Münster am Sonntag um 14 Uhr beim SC Wiedenbrück antritt, dann ist dieses 0:0 aus dem Mai aus den Köpfen raus. Sagt Trainer Sascha Hildmann. Die Nullnummer am vorletzten Spieltag der Vorsaison kostete Münster wohl den Aufstieg.

Nun gibt es ein Wiedersehen, und der Coach sagt fast schon gelassen: „Was in der letzten Spielzeit war, interessiert uns nicht mehr. Die neuen Jungs bei uns wissen davon nichts, und für den Rest ist das kein Begleiter. Das muss aus den Köpfen raus.“ Aus den Köpfen raus, so hofft Hildmann, ist auch das laute Getrommel vom letzten Mal, als sich eine Art Wiedenbrücker Paukentruppe hinter seiner Trainerbank breit und laut gemacht hatte.

Hildmann hat die Qual der Wahl

Bei den Preußen lief in dieser Woche alles nach Plan, am Samstag steht noch das Abschlusstraining an. Mit Roman Schabbing fehlt ein Reservetorwart, der allerdings die U-23-Regel erfüllt. Was wiederum zu Härtefällen im 20-köpfigen Aufgebot führen wird.

Denn Münster muss vier U-23-Akteure auf dem Spielbericht haben, und da Schabbing sowie Dennis Daube und Lukas Frenkert fehlen, dürfte es mindestens einen Arrivierten treffen. „Einerseits ist das schwer für einen Trainer, andererseits ist das besser so als andersrum“, erklärt Hildmann. Er hat die Wahl.

Ghindovean und Kwadwo drängeln

Zumal seine erste Startformation beim 4:1-Heimsieg über Wattenscheid erst durch die Wechsel richtig stark wurde. Vor allem Darius Ghindovean, ein erst 20 Jahre alter filigraner Mittelfeldspieler, und Außenstürmer Manfred Kwadwo, Nachfolger von Marcel Hoffmeier als Kabinen-DJ, spielten sich in den Vordergrund.

Hildmann gerät ins Grübeln. Kwadwo kündigt jedenfalls für den Fall des Sieges an: „Dann werden wir Schlager anmachen müssen. Hoffmeier hat immer Schlager oder Techno gespielt.“ Daran würde er bei drei Punkten nicht vorbeikommen, das Erbe an den Turntables der Musikanlage wiegt schwer. Kwadwo lacht, ja, wenn der SCP gewinnt, sei allerdings fast jeder Song recht.

Hildmann nach Ahlen, Cordes nach Bocholt

Hildmann jedenfalls winkt ab, wenn es um die Musik in der Umkleide geht. Nicht sein Ding. Er wird am Samstag nach dem Abschlusstraining zur Gegner-Beobachtung zu RW Ahlen (gegen Fortuna Köln) fahren, sein Co-Trainer Louis Cordes zum 1. FC Bocholt (gegen Fortuna Düsseldorf II), am Sonntag sollen dann drei Punkte in Wiedenbrück her.

„Wir wissen, was auf uns zukommt. Unsere Anfangsphase muss besser werden, nicht überhastet sein“, fordert er Geduld ein. Dann geht es heim, möglichst mit einem Sieg und vielleicht einer Tabellenführung im Gepäck – um 18 Uhr wollen die Preußen das EM-Finale der Frauen ansehen. Das könnte ein schöner Sonntag werden.

Preußen Münsters Kader für die Regionalliga-Saison 2022/23 Preußen Münsters (vorläufiger) Kader für die Saison 2022/23 (oben von links): Yassine Bouchama, Nicolai Remberg, Andrew Wooten, Joel Amadi, Niko Koulis, Gerrit Wegkamp, Simon Scherder, Alexander Hahn, Kevin Schacht, Dennis Daube und Noah Kloth. Mitte von links: Sascha Hildmann, Louis Cordes, Carsten Nulle, Tim Geidies, Dennis Grote, Darius Ghindovean, Marc Lorenz, Matthias Sieme, Kira Loose, Cornelius Müller-Rensmann, Helge Dahms und Harald Menzel. Unten von links: Henok Teklab, Manfred Kwadwo, Thomas Kok, Lukas Frenkert, Tom Müller, Max Schulze Niehues, Roman Schabbing, Alexander Langlitz, Deniz Bindemann, Thorben Deters und Shaibou Oubeyapwa. Foto: Jürgen Peperhowe Tom Müller (Tor, 24 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Carl Zeiss Jena) Foto: Jürgen Peperhowe Roman Schabbing (Tor, 20 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: MSV Duisburg) Foto: Jürgen Peperhowe Max Schulze Niehues (Tor, 33 Jahre, bei Preußen seit 2011, letzter Verein: Fortuna Düsseldorf II) Foto: Jürgen Peperhowe Simon Scherder (Abwehr, 29 Jahre, bei Preußen seit 2006, letzter Verein: Brukteria Dreierwalde) Foto: Jürgen Peperhowe Marc Lorenz (Abwehr, 34 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Karlsruher SC) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Langlitz (Abwehr, 31 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: SF Lotte) Foto: Jürgen Peperhowe Niko Koulis (Abwehr, 23 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Holstein Kiel) Foto: Jürgen Peperhowe Joel Amadi (Abwehr, 18 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: 1. FC Gievenbeck) Foto: Jürgen Peperhowe Lukas Frenkert (Abwehr, 22 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: FC Schalke 04 II) Foto: Jürgen Peperhowe Noah Kloth (Abwehr, 19 Jahre, bei Preußen seit 2017, letzter Verein: Borussia Dortmund) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Hahn (Abwehr, 29 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Viktoria Berlin) Foto: Jürgen Peperhowe Yassine Bouchama (Mittelfeld, 25 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfB Homberg) Foto: Jürgen Peperhowe Thomas Kok (Mittelfeld, 24 Jahre, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: FK Jerv) Foto: Jürgen Peperhowe Dennis Daube (Mittelfeld, 33 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: KFC Uerdingen) Foto: Jürgen Peperhowe Darius Ghindovean (Mittelfeld, 25 Jahre, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: MSV Duisburg) Foto: Jürgen Peperhowe Manfred Kwadwo (Mittelfeld, 27 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Waldhof Mannheim) Foto: Jürgen Peperhowe Thorben Deters (Mittelfeld, 26 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: VfB Lübeck) Foto: Jürgen Peperhowe Henok Teklab (Mittelfeld, 23 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Bayern Alzenau) Foto: Jürgen Peperhowe Dennis Grote (Mittelfeld, 35 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Wacker Innsbruck) Foto: Jürgen Peperhowe Nicolai Remberg (Mittelfeld, 22 Jahre, bei Preußen seit 2018, letzter Verein: Eintracht Rheine) Foto: Jürgen Peperhowe Kevin Schacht (Mittelfeld, 19 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Arminia Bielefeld) Foto: Jürgen Peperhowe Shaibou Oubeyapwa (Mittelfeld, 29 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: RW Oberhausen) Foto: Jürgen Peperhowe Andrew Wooten (Angriff, 32 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfL Osnabrück) Foto: Jürgen Peperhowe Gerrit Wegkamp (Angriff, 29 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Zwickau) Foto: Jürgen Peperhowe Deniz Bindemann (Angriff, 19 Jahre, bei Preußen seit 2016, letzter Verein: Borussia Münster) Foto: Jürgen Peperhowe Trainer Sascha Hildmann (50 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: 1. FC Kaiserslautern) Foto: Jürgen Peperhowe Co-Trainer Louis Cordes (29 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Frankfurt U19) Foto: Jürgen Peperhowe Athletiktrainer Tim Geidies (32 Jahre, bei Preußen seit 2013) Foto: Jürgen Peperhowe Torwarttrainer Carsten Nulle (47 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Selangor FC/Malaysia) Foto: Jürgen Peperhowe Teammanager Harald Menzel (58 Jahre, bei Preußen seit 2006, letzter Verein: SG Wattenscheid 09) Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeut Matthias Sieme Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeutin Kira Loose Foto: Jürgen Peperhowe Mannschaftsarzt Dr. Cornelius Müller-Rensmann Foto: Jürgen Peperhowe Zeugwart Helge Dahms Foto: Jürgen Peperhowe

SCP: Schulze Niehues – Langlitz, Scherder, Hahn, Lorenz – Kok – Remberg, Ghindovean – Kwadwo, Wooten, Teklab



