Auf den letzten Drücker rückte Yassine Bouchama in die Mannschaft – und war beim 3:0 in Spelle einer der auffälligsten Preußen. Coach Sascha Hildmann sah zwar einen schweren Fehlpass – doch für ihn spielte nur die Reaktion darauf eine Rolle.

Gewollt oder ungewollt – Yassine Bouchama stand am Samstag mehrmals im Mittelpunkt. Zunächst beim Betrachten der Aufstellung, in der er den Platz des sonst gesetzten Thorben Deters einnahm. Dann aber auch auf dem Feld.

Mit sehenswerten Dribblings sorgte der Neuzugang von Preußen Münster für einige Aha-Momente. Auch bei den Abschlüssen zierte er sich nicht, stieß immer wieder in die erste Reihe vor, wenn die Hereingaben von außen kamen. Nur Schussglück blieb dem 25-Jährigen verwehrt. So traf er den Pfosten mit einem Schlenzer.

Testspiel: SC Spelle-Venhaus – SC Preußen Münster Kein Grund zur Euphorie, aber erst recht keiner zur Sorge. Preußen Münster hat sich durch das 3:0 (0:0) beim SC Spelle-Venhaus das erwartete Erfolgserlebnis vor dem Meisterschaftsbeginn verschafft. Gutes Zeichen: Der Regionalligist erspielte sich viele Chancen. Schlechtes Zeichen: Erst in der letzten halben Stunde wurden diese Szenen auch mal genutzt.

Allerdings blieb er am Ball auch nicht fehlerlos, ein Rückpass landete in den Füßen von Christoph Ahrens, der den Underdog fast in Führung gebracht hatte. „Solche Patzer interessieren mich gar nicht, die passieren“, sagte Trainer Sascha Hildmann. „Mich interessiert die Reaktion. Und Yassine hat weitergemacht.“ Einen kleinen Rüffel holte sich Bouchama aber noch ab – als er sich in der Schlussphase eine Verwarnung wegen Meckerns abholte.