Schnelles Aus nach Torpremiere: Preußens Bouchama zwischen zwei Welten

Am ersten Spieltag holte Yassine Bouchama einen Elfmeter für Preußen Münster beim 4:1 über Wattenscheid raus, nun traf der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler zum 1:0-Auswärtserfolg in Wiedenbrück. Der Neuzugang vom VfB Homberg ist angekommen, hat aber auch Pech, weil er sich verletzte.

Nicht einmal zehn Minuten lagen zwischen Glückseligkeit und Verletzungspech für Yassine Bouchama. Der 25 Jahre alte Neuzugang von VfB Homberg stand erneut in der Startelf, hatte den Vorzug vor Darius Ghindovean und Thorben Deters erhalten. Letztgenannter war einer der Härtefälle im Aufgebot der Preußen und hatte es nicht in den 18er-Kadergeschafft.

Bouchama also, der in der Vorwoche beim 4:1-Sieg über Wattenscheid einen Elfmeter herausgeholt hatte, fand sich im Mittelfeld wieder. Trainer Hildmann bewies ein „Näschen“. Denn in der 23. Minute spielten sich Bouchama und Andrew Wooten den Ball zu, am Ende des Doppelpasses schloss der 25-Jährige zur Führung für die Preußen ab. Doch keine zehn Minuten später endete die Partie für den Ex-Homberger, er musste verletzt raus aus dem Spiel.

Fit für Bocholt am Freitag?

„Ich hatte schon am Freitag im Training Probleme mit einer Hüftprellung“, sagte Bouchama. Dann kam ein schmerzhafter Sturz auf diese Stelle dazu. „Wenn ich nicht bei 100 Prozent bin, kann ich der Mannschaft nicht helfen.“

Einzelkritik: SC Wiedenbrück – SC Preußen Münster Foto: Lisa Stetzkamp Max Schulze Niehues: Wenig gefordert, aber mit einigen Unsicherheiten bei langen Abstößen oder nach Rückpässen. Da segelten die Bälle zu leicht ins Seitenaus. Als Niklas Szeleschus nach der Pause auf ihn zustürmte, war er indes wieder sensationell zur Stelle. Note: 3 Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Langlitz: Bissig wie gewohnt im Zweikampf, eher dosiert in der Vorwärtsbewegung. Seine Abgeklärtheit verhindert oft schon gefährliche Situationen im Vorfeld. In der Schlussphase mit all seiner Cleverness ein wichtiger Faktor. Note: 2 Foto: Jürgen Peperhowe Simon Scherder: Etwas zu oft mit unnötigem Risiko, etwa bei gegnerischem Pressing oder Querpässen. Dennoch gerade im Zweikampf stabil, Wiedenbrück blieb meist harmlos. Nach dem Wechsel passierten ihm auch noch Wackler, aber er hielt den Laden dicht. Note: 3 Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Hahn: Nach wenigen Momenten mit einem beinahe fatalen Fehlpass im Aufbau. Das war anfangs oft nicht souverän. Trotzdem räumte der Neuzugang kompromisslos ab, wenn es um sein Kerngebiet ging. Nach der Halbzeit eine gute Vorstellung. Note: 3 Foto: Jürgen Peperhowe Marc Lorenz: Wichtige Kommandos von der Außenbahn waren für alle gut hörbar. Der Kapitän geht zweifellos voran. Er lieferte sich ein heißes Duell mit Niklas Szeleschus, der mehrmals den Fuß drauf hielt. Nach dem Wechsel hielt sich Lorenz weitgehend zurück, setzte aber immer wieder Zeichen. Note: 3 Foto: Jürgen Peperhowe Thomas Kok: Als Abräumer sehr konsequent, hatte vor der Pause mit einem guten Abschluss die erste Chance. Allerdings leistete er sich ein, zwei Fouls in neuralgischen Lagen. Auch im zweiten Durchgang mit einer sehr laufintensiven Vorstellung. Note: 3 Foto: Jürgen Peperhowe Nicolai Remberg: Anfangs mit einigen gewagten Abspielen, doch mit der Zeit wurde er in seiner zentralen Rolle immer besser, zog einige Fouls und brachte viel Tempo rein. Pech, dass er in der zweiten Halbzeit nach einem Zweikampf umknickte und runter musste. Note: 2,5 Foto: Jürgen Peperhowe Yassine Bouchama: Zweites Spiel, zweiter Scorerpunkt. Er ging immer wieder in die Bereiche, in denen es Gefahr bringt. So auch bei seinem Tor nach Doppelpass mit Andrew Wooten. Doch mit einer Hüftprellung musste der 25-Jährige früh raus. Note: 2,5 Foto: Jürgen Peperhowe Shaibou Oubeyapwa: Starke Momente gegen den Ball, wenn er mit Geschwindigkeit nach hinten lief. Aber auch auf der Flanke oftmals gut in Szene gesetzt. Der zusätzliche Raum, der im ersten Spiel noch fehlte, tat ihm spürbar gut. Nicht mehr so präsent nach dem Wechsel und dann ausgewechselt. Note: 3 Foto: Jürgen Peperhowe Andrew Wooten: Nicht oft am Ball, aber wenn, dann mit hervorragenden Ideen. Etwa beim 1:0, als er mit einem Kontakt auf Bouchama zurückspielte, aber auch vor der Langlitz-Flanke, die fast zum Tor geführt hätte. Nach der Pause öfter am Ball, vergab aber die klare Möglichkeit zum 2:0 überhastet. Note: 3 Foto: Jürgen Peperhowe Henok Teklab: Der Dribbler kam im ersten Abschnitt wenig zur Geltung und verlor mehrmals die Kugel. Einen Konter leitete er gut weiter, sein Spiel bleibt aber das aus dem Ballbesitz heraus. Nach der Pause war bald Feierabend. Note: 4 Foto: Jürgen Peperhowe Darius Ghindovean: Nach 34 Minuten für Bouchama aufs Feld geschickt. Doch an seinen guten Jokereinsatz gegen Wattenscheid konnte der Rumäne in keiner Phase anknüpfen. Er verlor zu viele Bälle im Vorwärtsgang. Note: 4 Foto: Jürgen Peperhowe Dennis Grote: Mit all seiner Ruhe am Ball war der Routinier in der letzten halben Stunde ein echter Gewinn. Auch im Zweikampf vorbildlich. Er kann noch eine hohe Bedeutung im Saisonverlauf bekommen. Note: 2,5 Foto: Jürgen Peperhowe Manfred Kwadwo: Etwas Anlaufzeit brauchte der Kabinen-DJ, dann war er wertvoll für die Entlastung. Tempo, Dribbelstärke, Willenskraft – all das brachte Zeit. Allerdings hätte er den Auftritt auch krönen können mit einem Tor. Keine Note Foto: Jürgen Peperhowe Gerrit Wegkamp: Auch der Angreifer, der im Mittelfeld ran musste, weil sich Remberg verletzt hatte, erfüllte die Erwartungen und warf sich in viele Zweikämpfe. Dabei setzte er sogar vorn Akzente. Keine Note Foto: Jürgen Peperhowe

Aber der 25-Jährige ist angekommen beim SCP, er hat Lust auf mehr. „Natürlich sind das zwei Welten, hier wird ganz anderer Fußball gespielt als in Homberg, da ist ein großer Qualitätsunterschied.“ Vom Abstiegskandidaten zum Aufstiegsanwärter, und Bouchama ist gleich erste Wahl. Es fühlt sich gut an für ihn.