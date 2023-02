Alemannia Aachen kann anreisen – Topspiel findet statt

Die Fans des SC Preußen Münster dürfen aufatmen: Trotz des vielen Regens in den vergangenen Tagen kann das Topspiel gegen Alemannia Aachen am Sonntag wie geplant um 14 Uhr angepfiffen werden.

Nach einer Platzbegehung gaben die Verantwortlichen des SCP am Samstagnachmittag grünes Licht für die Austragung der Partie des Tabellenführers gegen den Tabellenfünften. Hätte das Spiel wegen widriger Platzverhältnisse abgesagt werden müssen, wäre dies eigentlich nur am Samstag möglich gewesen. Dafür hätte allerdings eine offizielle Platzkommission in Aktion treten müssen. Preußen-Sportchef Peter Niemeyer erklärte, der Rasen mache einen sehr ordentlichen Eindruck und das Team wolle auf jeden Fall spielen.

Platzwart Nobert Heithaus hatte sich in den vergangenen Tagen intensiv um das durchnässte Grün im Stadion gekümmert. Da zudem bis Sonntag kein stärkerer Regen mehr prognostiziert wird, kann der Ball an der Hammer Straße wie geplant rollen – und das vor der Saison-Rekordkulisse von mehr als 10.000 Zuschauern. Aus der Geschäftsstelle wurde am Samstagnachmittag bekannt, dass für die Begegnung bereits 10.300 Eintrittskarten an den Mann oder die Frau gebracht wurden.

Preußen-Coach Sascha Hildmann bereitete sein Team gründlich wie immer auf das Spitzenspiel vor, am Samstag stand das Abschlusstraining für die Mannschaft an. Nach der komplett siegreich verlaufenen Vorbereitung ist die Motivation aller Beteiligten groß. Eine Absage des Spiels hätte die Stimmung da doch ein wenig verhagelt ...