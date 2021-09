Ahlen

Nach vier Siegen zum Auftakt war das 1:1 im Nachbarschaftsvergleich gegen RW Ahlen ein Dämpfer für die Preußen. Joshua Holtby traf per Foulelfmeter zum Ausgleich und war Münsters auffälligster Spieler im Mittelfeld. Münster ist nach dem Remis weiterhin ungeschlagen in dieser Saison und vor dem Heimspiel am Dienstag gegen Aufstiegsmitanwärter RW Essen.

Von Alexander Heflik