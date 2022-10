Oberhausen

In Unterzahl wehrten sich die Preußen ordentlich, doch eine gute Leistung lieferten sie auch in Oberhausen nicht ab. Am ehesten überzeugte noch Torhüter Tom Müller, der erst kurzfristig eingesprungen war. Simon Scherder stand teils unfreiwillig immer wieder im Blickpunkt.

Von Thomas Rellmann