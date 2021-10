Preußen Münster braucht jetzt zwingend eine Siegesserie

Droht jetzt schon dem SC Preußen das Aus im Titelrennen? Nach dem 2:3 bei Fortuna Köln ist der SCP zur Trendwende praktisch verpflichtet in den nächsten Wochen. Münster ist nur noch Fünfter, im Spitzenspiel trennten sich RW Essen und RW Oberhausen 1:1 - ein kleines Trostpflaster für die Preußen

Als ob die 2:3-Niederlage im Verfolgerduell bei Fortuna Köln am Freitag nicht ausreichend gewesen wäre – durch den um 15 Minuten verspäteten Anpfiff geriet so mancher Preußen-Anhänger auch noch verkehrstechnisch in die Bredouille. Um 21.29 Uhr war Abpfiff, wer dann gefrustet nicht die Verkehrsnachrichten verfolgte oder die Navigation ignorierte und nicht über die A3 auswich, der musste auf der ab 22 Uhr gesperrten A1 einen zähen Umweg rund um Wuppertal fahren.

Wuppertal, ausgerechnet auch noch Wuppertal, wo der WSV beheimatet ist, gegen den der SCP zuletzt auch nur 0:0 gespielt hatte. Ein Freitag zum Vergessen, die Preußen müssen sich unter den potenziellen fünf, sechs Titelanwärter aktuell ganz hinten einreihen. Statt einer nächtlichen Tabellenführung verlieren die Adlerträger das ganz große Saisonziel Stück für Stück aus den Augen.

Dicke Bretter für die Preußen

Da war noch der größte Trost, dass sich tags drauf RW Oberhausen und RW Essen 1:1 trennten. Beide Teams haben noch ein Nachholspiel zu bestreiten, Essen kann auf sieben Punkte dann davonziehen, Oberhausen mit sechs Zählern. Das sind schon dicke Bretter, die die schwächelnden Preußen zu bohren haben.

Deren Problem Nummer eins: nur sechs Punkte aus den letzten sechs Partien – zu wenig für eine Top-Elf.

Problem Nummer zwei: kein Sieg bislang gegen ein Spitzenteam, der Punkt gegen Wuppertal war zu wenig, die beiden 2:3-Pleiten gegen Essen und Wuppertal überhaupt keine Hilfe.

SCP nicht auf Betriebstemperatur

Problem Nummer drei: In Köln nun, auch wenn es Trainer Sascha Hildmann anders sah, war der SCP anfangs nicht auf Betriebstemperatur, erst nach 20, 25 Minuten wurde es besser. Und, was zumindest für die Münsteraner sprach, nach dem 1:1 durch Alexander Langlitz kurz vor der Pause blieben sie am Drücker und schienen Mitte der zweiten Halbzeit auf einem guten Weg – ehe Ex-Preuße Dominik Lanius mutterseelenallein das 2:1 nach 72 Minuten köpfte. Die Vorentscheidung, 40 gute Minuten reichen halt nicht für den großen Wurf.

Saison 2021/22 - 10. Spieltag: Fortuna Köln - Preußen Münster Am 10. Spieltag in der Regionalliga West gastierte Preußen Münster bei Fortuna Köln. Foto: Jürgen Peperhowe Erwartungsfroh freuten sich die Preußen Fans auf den Anpfiff. Foto: Jürgen Peperhowe Für SCP-Coach Sascha Hildmann und sein Team ist das Gastspiel im Kölner Südstadion eine schwierige Aufgabe. Foto: Jürgen Peperhowe Dem SCP fehlen aufgrund von Verletzungen einige wichtige Akteure. Foto: Jürgen Peperhowe In dem Verfolgerduell ging es für beide Teams darum, nicht an Anschluss an Tabellenführer RW Essen zu verlieren. Foto: Jürgen Peperhowe Es entwickelte sich eine umkämpfte Partie. Foto: Jürgen Peperhowe Die Spieler gingen engagiert zur Sache. Foto: Jürgen Peperhowe Der SCP geriet jedoch früh in Rückstand - in der 16. Spielminute traf Fortuna Köln zum 1:0. Foto: Jürgen Peperhowe SCP-Stürmer Gerrit Wegkamp - hier im Zweikamp mit Ex-Preuße Dominik Lanius - wollte nicht mit einer Niederlage die Heimreise antreten. Foto: Jürgen Peperhowe Tatsächlich gelang den Adlerträgern in der 42. Minute der Ausgleichstreffer durch Alexander Langlitz. Foto: Jürgen Peperhowe Es folgte kollektiver Torjubel des SCP. Foto: Jürgen Peperhowe Preußen Münster hatte einige schwierige Situation zu überstehen. Mit einem 1:1 gingen beide Teams in die Pause. Foto: Jürgen Peperhowe Doch in der 72. Spielminute gingen die Gastgeber mit 2:1 durch ein Tor von Lanius erneut in Führung. Foto: Jürgen Peperhowe Bereits drei Minuten später musste SCP-Keeper wieder den Ball aus dem Netz holen - dieses Mal nach einem Eigentor von Marcel Hoffmeier. Foto: Jürgen Peperhowe Der SCP konnte zwar durch ein Tor von Deniz Bindemann in der 83. Spielminute noch auf 2:3 verkürzen, doch bei diesem Spielstand blieb es. Foto: Jürgen Peperhowe

„Wir kassieren wieder zwei Treffer nach Standardsituationen, beim 0:1 ist es ein Einwurf, beim 1:2 eine Ecke“, haderte Hildmann mit seinen Schützlingen. „Wir haben eigentlich wenig zugelassen, aus dem Spiel fast alle Chancen der Kölner weggefressen.“ Nun ja, die Fortuna war halt deutlich effektiver als der SCP, der aus seinen fünf Qualitätschancen zu wenig machte, der Anschlusstreffer von Deniz Bindemann kam zudem zu spät. Die Fehler, die sich der SCP im Defensivverbund erlaubte, zeugten vor allem von fehlendem Fokus.

Trendwende gegen Düsseldorf II?

Und jetzt? Am Samstag kommt Fortuna Düsseldorf II, ein Überraschungsteam in der Spitzengruppe. Ein Sieg ist Pflicht für den SCP. Danach müssen viele Zähler in Partien gegen Homberg, Bonn, Schalke II und Lippstadt gehamstert werden.

Nennt man das Druck? Vermutlich ja, aber eine Erfolgs-, besser noch Siegesserie ist der Auftrag. Das Programm gibt das her für ein Spitzenteam. Das ist selbst für diesen von Verletzungen gebeutelten Kader keine „mission impossible“, kein übergroßer und utopischer Auftrag. Eine Trendwende muss her, mit Macht, alles andere führt in eine Krise.