Preußen Münster erwartet RW Oberhausen im Verfolgerduell

Trotz „Grübelstimmung“ wirkte Preußen-Trainer Sascha Hildmann am Tag vor dem Topspiel gegen RW Oberhausen irgendwie auch entspannt, fast schon gelöst. Vielleicht war es die Aussicht auf eine richtig gute Kulisse, schon am Freitag waren 5200 Tickets verkauft, über 6000 Menschen werden am Samstag (14 Uhr) erwartet, wenn Schiedsrichter Florian Visse die Partie anpfeifen wird. Die Grübelei des Sascha Hildmann hatte dabei auch etwas Gutes, denn der Coach steht vor der Qual der Wahl: „Keiner ist verletzt dazugekommen, dafür sind Luke Hemmerich und Alexander Langlitz zurück.“ Was nicht weniger bedeutet, als dass der SCP nahezu komplett verfügbar ist – nur die Langzeitverletzten Manfred Kwadwo, Dennis Daube und Jules Schwadorf fehlen. Hildmann: „Ich grübel doch lieber über die Aufstellung als keine Alternativen zu haben.“ So sieht es aus.

RW Essen vor lösbarer Aufgabe?

Münster gegen Oberhausen ist der „Knaller des Spieltags“, der Dritte erwartet den Fünften. Auch das kleine Kölner Derby zwischen der Fortuna und der Bundesliga-Reserve des FC dürfte einiges bieten, während Spitzenreiter RW Essen vor einer lösbaren Aufgabe gegen SF Lotte steht. Wobei: es soll ja keine leichten Aufgaben in dieser Regionalliga West geben.

RWO unter Zugzwang

In Münster tickt dabei gerade für RWO die Uhr, wenn der Blick nach oben geht. Fünf Zähler beträgt der Rückstand auf Essen, eine Niederlage kann sich das Team von Trainer Mike Terranova eigentlich nicht erlauben. Auch wenn SCP-Coach Hildmann davon spricht, dass so früh in der Saison keine Entscheidungen fallen werden. Und, so der 49-Jährige weiter: „Wie schnell man ein paar Punkte verliert, das haben wir auch schon gemerkt – aber andere auch.“ Münster gegen Oberhausen sei nun ein wichtiges Spiel. Punkt.

Duelle im Westen seit 1948 Foto: Da liegt schon ein bisschen der Muff von Tradition über dieser Partie. Preußen Münster und RW Oberhausen trafen 1948 in der legendären Oberliga West, damals die höchste deutsche Spielklasse, aufeinander. 18 000 Zuschauer kamen am dritten Spieltag (26. September 1948) und sahen den 3:0-Auswärtserfolg von RWO durch Treffer von Ernst Becks (2) und Gustl Groß. Münster deutlichster Sieg mit einem 4:0 liegt nun auch schon 71 Jahre zurück. Damals gewann der SCP vor 12 000 Zuschauern am 26. März 1950 durch Treffer von Walter Menneke (2), Rolf Lezgus und Karl Wendtland. Seitdem trafen die Clubs unregelmäßig aufeinander. Die Punktspiel-Vergleiche Nummer 49 und 50 stehen in dieser Saison an. Neben zwei DFB-Pokal-Partien gab es häufiger Testspiele. Aber, wenn es um Punkte und die Pflicht ging, hatte Oberhausen oft die Nase vorn. Nur zwölf von insgesamt 50 Aufeinandertreffen gewann der SCP, 21-mal siegte RWO (Torverhältnis von 71:55). In der Vorsaison entschied Oberhausen das Hinspiel dank der Tore von Raphael Steinmetz und Tanju Öztürk mit 2:0 für sich, Münster antwortete mit einem 3:1 in der Rückserie und Treffern von Gerrit Wegkamp, Lukas Frenkert und Deniz Bindemann. ...

Die Gäste hätten einen gefährlichen Mix, der einerseits auf durchaus vorhandener spielerischer Klasse beruht, andererseits auch mal robust und rustikal geprägt ist. Was aber auch nicht mehr oder weniger bedeutet, dass die Preußen auf alles gefasst und vorbereitet sind. Die Gastgeber wollen nun also im vierten Anlauf gegen einen Mitbewerber im Aufstiegsrennen endlich einen Sieg einfahren. Gegen Essen (2:3) und Fortuna Köln (2:3) sowie Wuppertal (0:0) klappte das bislang nicht.

Chancenwucher abstellen

Gerade von der SCP-Offensive ist dabei mehr Effektivität gefordert. Zwar hat Münster mit 31 Torerfolgen die drittbeste Offensivreihe der Liga, aber Spitzenreiter dürfte der SCP beim Auslassen von Torchancen sein. Den Chancenwucher hofft Hildmann dauerhaft im Training abstellen zu können. Nur zu gerne würde er auch mal ganz viel aus wenig Möglichkeiten machen: „Ich wünsche mir, mal mit wenigen Chancen und einem Tor zu gewinnen.“ RWO wird dem SCP dabei nicht so viele Chancen anbieten.

Hildmann setzt auf Viererkette

Gegen Oberhausen dürfte der SCP mit einer Viererkette antreten, spannend ist, ob Routinier Simon Scherder nach seiner Gelbsperre wieder erste Wahl ist. Marcel Hoffmeier und Robin Ziegele dürften hauchdünne Vorteile besitzen. Möglicherweise ist Langlitz wieder erste Wahl, vielleicht auch Hemmerich, auch Manuel Farrona Pulido drängt ins Team. Hildmann sagt, der Konkurrenzkampf sei groß, die letzten Entscheidungen bei der Startelf blieben sehr lange offen.

Münster: Schulze Niehues – Schauerte, Ziegele, Hoffmeier, Thiel – Klann – Langlitz, Remberg, Teklab – Wegkamp, Deters

