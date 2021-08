Münster

Henok Teklab hat sich in die Herzen der münsterischen Fans gespielt. Der quirlige 22-Jährige gehörte zu den besten Preußen-Kickern beim 2:0 gegen die Sportfreunde Lotte und wurde bei seiner Auswechslung gefeiert. Wie alle anderen auch – Münster ist in dieser Verfassung ein Titelkandidat. Die Mannschaft muss allein an ihrer Chancenverwertung arbeiten.

Von André Fischer