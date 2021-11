Preußen Münster gegen SV Lippstadt - die Einzelkritik

Das Ergebnis war nicht so deutlich, wie es die Überlegenheit auf dem Feld anzeigte. Der SC Preußen Münster hätte deutlicher als mit 3:1 (2:0) vor 4632 Zuschauern gegen den SV Lippstadt gewinnen können, nein müssen. Einziges Manko an diesem Abend: Die Chancenverwertung.

Aber der SCP scheint in einer guten Verfassung auch für die nächste Aufgabe zu sein: Am kommenden Samstag (13. November) geht es gegen RW Oberhausen im Preußenstadion. RWO, aktuell Fünfter, hat am Samstag die Pflichtaufgabe im Heimspiel gegen den Drittletzten VfB Homberg zu lösen.