Preußen Münster II gegen FC Gütersloh: Weinfurtner fordert Fehlerminimierung

Preußen Münster gegen den FC Gütersloh. Erinnerungen werden wach! 20-mal ging es seit 1992 um Punkte. In Ober- und Regionalliga. Keins der Heimspiele verloren die Adlerträger. Allerdings die erste Mannschaft des SCP. Im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr im Stadion) ist nun die Zweite in ihrem erst zweiten Oberliga-Vergleich mit den Ostwestfalen gefordert. Der erste endete am 3. November 2019 mit 1:2.

Dennoch verspricht Sören Weinfurtner: „Auch wenn wir jetzt die Zweite auf den Rasen schicken, wird es ein gutes Spiel.“ Dabei kalkuliert der Preußen-Trainer auch mit dem Gegner: „Das ist ein Team, das ich auf den oberen Rängen erwarte.“ Widerspruch von seinem Gegenüber gibt es nicht. „Zu Beginn unserer Zusammenarbeit war das Ziel der Klassenerhalt, letztes Jahr sind wir im Mittelfeld gelandet. Diese Entwicklung wollen wir natürlich weiter fortführen,“ verrät Julian Hesse, der sein Team zusammenhalten und verstärken konnte.

Eine positive Entwicklung der Form ist auch die Maxime bei den Adlerträgern. „Wir müssen die Leistung aus dem Spiel in Kaan­Marienborn (2:4) abrufen. Dabei aber weniger Fehler machen“, fordert Weinfurtner. Und er weiß, mit welchen Akteuren er rechnen kann. Schließlich hat er keine Verletzten zu beklagen.

Was nicht heißt, dass es keine Fragezeichen gibt. So ermöglichte vor Wochenfrist ein Kurzeinsatz von Nicolai Remberg ein Mitwirken im Oberliga-Team, was sich auch am Sonntag wiederholen könnte. Eher nicht mit Blick auf Ousman Touray. Offiziell Mitglied des Oberliga-Kaders, in Sachen Training und Einsätze Richtung Regionalliga-Kader unterwegs. „Er sorgt für die besonderen Momente, ist ein Unterschiedsspieler“, hat Weinfurtner die Hoffnung nicht gänzlich aufgegeben. Auf keinen Fall die auf den ersten Saisonsieg.