Preußen Münster in Paderborn nahe am Dreier

Die zweite Mannschaft des SC Preußen Münster spielt in der Oberliga Westfalen eine überragende Saison. Von 14 Pflichtspielen verlor die Elf nur eines, auch am Sonntag untermauerte sie mit einer eindrucksvollen Leistung ihren Anspruch. Das Gastspiel beim SC Paderborn II endete 1:1 (1:1), die Münsteraner waren die bessere Mannschaft und in der zweiten Hälfte deutlich näher an einem „Dreier“ als der Gastgeber. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat gut gespielt und bis zuletzt auf den Siegtreffer gedrängt. Leider ist er nicht mehr gefallen, wir hätten ihn verdient gehabt“, konstatierte Trainer Kieran Schulze-Marmeling.

Die Gäste begannen konzentriert und gingen schon nach 19 Minuten in Führung. Deniz Bindemann eroberte den Ball und vollendet entschlossen zum 0:1. Die Münsteraner hatten die Dinge im Griff, erst nach einer halben Stunde kam Paderborn erstmals gefährlich vor das Tor von Roman Schabbing. Der Ausgleich in der 36. Minute war dem Zufall geschuldet. Eine Hereingabe von Marlon Lakämper, als Flanke gedacht, segelte unhaltbar ins lange Eck.

Unentschieden zur Pause, den Preußen war dies nicht genug. Mit großem Willen drückten sie den Gegner in die eigene Hälfte, sie waren nun permanent in Ballbesitz. Bei schwierigen Bodenverhältnissen fehlte mitunter jedoch das Spielglück. Mehrfach rutschten Pässe, Flanken und Schüsse ab. Paderborn, das die Überlegenheit der Gäste spürte, nahm früh bei jeder Gelegenheit Zeit von der Uhr. „In der letzten halben Stunde sind wirklich nur noch wir für den Sieg in Frage gekommen“, stellte Schulze-Marmeling fest.

Unmittelbar nach dem Abpfiff überwog deshalb der Ärger über verlorene Punkte. Kurz darauf war der Coach dann aber schon wieder guter Dinge. „Weil wir ein sehr ordentliches Spiel gemacht haben. Und weil die Mannschaft nie aufgehört hat, an den möglichen Sieg zu glauben.

SCP II: Schabbing - Sikorski, Ter-Horst, Cirak, Demirarslan - Korte, Benjamins, Di Pierro (83. Heering) - Atmaca (65. Steinfeldt), Bindemann, Selutin (75. Nyassi)