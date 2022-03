Re-Live: Preußen Münster stellt neue Geschäftsleitung vor

Bernhard Niewöhner wird Ende Juni auf eigenen Wunsch als Geschäftsführer des SC Preußen Münster ausscheiden. Am Dienstag wird der SCP die neue Geschäftsführung sowie die Neustrukturierung und veränderte Aufgabenfelder ab 10.30 Uhr öffentlich vorstellen.

Bernhard Niewöhner wird zum 30. Juni 2022 auf eigenen Wunsch als Geschäftsführer der SC Preußen Münster 06 GmbH & Co. KGaA ausscheiden. Den Vereinsgremien war die Entscheidung des 71-Jährigen bereits seit längerem bekannt, sodass im Hintergrund frühzeitig die Nachfolge geregelt werden konnten. Der Traditionsverein von der Hammer Straße wird sich ab dem 1. Juli 2022 langfristig und zukunftsfähig aufstellen.

Am Dienstag (22.3.) stellt der SCP die Neuausrichtung der Clubführung und die Neuverteilung der verschiedenen Aufgabenfelder sowie die dann verantwortlichen Personen vor. Ab 10.30 Uhr beginnt die Vorstellung zur Neustrukturierung der Geschäftsführung, an der Vereinspräsident Christoph Strässer, der Aufsichtsratsvorsitzende Frank Westermann und die zukünftigen Geschäftsführer der SC Preußen Münster 06 GmbH & Co. KGaA teilnehmen werden.