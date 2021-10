Preußen Münsters Partie gegen Schalke II wird vorgezogen

Die Friseure haben ihren blauen Montag, Ärzte halten sich gerne den Mittwochnachmittag frei und der SC Preußen Münster kann aktuell mit einer Miniserie von arbeitsfreien Samstagen aufwarten: An diesem Wochenende tritt der Regionalligist bereits am Freitagabend beim Bonner SC an (19.30 Uhr) – eine Woche später legen die Preußen am 14. Spieltag erneut vor: Am 29. Oktober (19 Uhr) steht das Heimspiel gegen den FC Schalke 04 II an.

Ursprünglich war diese Begegnung am Samstag, 30. Oktober, um 14 Uhr angesetzt. Für die Adlerträger wird das Duell mit Schalkes Zweiter bereits das vierte Freitagabendspiel sein - bereits in Ahlen (1:1), bei Fortuna Köln (2:3) und eben gegen Bonn wurde bzw. wird an diesem Wochentag gespielt.



Preußen Münster liegt nach zwölf Partien in der Regionalliga West mit 22 Punkten auf Rang fünf, Schalke II - unter anderem mit den Ex-Münsteranern Rufat Dadashov und Lukas Frenkert - rangiert mit zwölf Zählern auf dem 13. Platz.