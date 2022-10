Preußen-Nachholtermin gegen Schalke weiter offen – aber drei Testspiele vereinbart

Eine schwere Geburt ist die Terminierung des Nachholspiels von Preußen Münster beim FC Schalke 04 II. Beide Seiten konnten sich trotz intensiver Gespräche bisher noch nicht einigen. Königsblau würde gern in der Woche um 14 Uhr antreten, was den Preußen mit Blick auf die eigenen Fans natürlich nicht gefällt. Der offizielle Termin am 17. Dezember würde die Winterpause um eine Woche verkürzen. Was die Sache erschwert, sind einige reguläre Ansetzungen der Gelsenkirchener am Freitag. Die Veltins-Arena steht allerdings nicht zur Debatte. Und dann droht hier und da ja auch noch eine Kollision mit deutschen WM-Spielen ab Mitte November, denn genau auf den Zeitraum des umstrittenen Turniers läuft es vermutlich hinaus.

In trockenen Tüchern sind hingegen die Testspiele in der Januar-Vorbereitung. Da die ersten drei Ligen früher wieder anfangen, geht es gegen drei Nord-Regionalligisten: BW Lohne (14. Januar), SSV Jeddeloh II (21. Januar) und Hannover 96 II (28. Januar) – jeweils auswärts und jeweils Anstoß um 14 Uhr. Wann genau der Trainingsstart erfolgt, ist noch nicht abschließend geklärt und hängt auch vom Schalke-Hickhack ab. Ausnahmsweise hat die Regionalliga in dieser Saison acht Wochen Spielpause bis Anfang Februar.