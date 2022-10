Preußen quälen sich gegen Düren zum Ende der Negativserie

Gegen einen destruktiven 1. FC Düren hat Preußen Münster spät die Verlängerung des Tiefs abgewendet. Nicolai Remberg wurde mit seinem Treffer, aber auch mit seinem unbändigen Willen, zum Mann und Symbol des Nachmittags. Gerrit Wegkamp machte den Deckel zum 2:0 (0:0) drauf. Drei sieglose Partien sind damit fürs Erste abgehakt, auch wenn die Leistung gerade vor der Pause kein echter Schritt nach vorn war.

„Jetzt ist erst mal wieder Ruhe“, atmete Remberg nach dem Abpfiff durch. „Es war schon ein sehr zähes Spiel. Ich war schon sauer nach der ersten Halbzeit. Wir machen es uns immer so schwer…“ Coach Sascha Hildmann war auch erleichtert: „Wir waren im letzten Drittel zu ungenau, hätten mehr in die Tiefe und über außen spielen müssen. Es gab kaum Momente, um umzuschalten. Mit der Umstellung zur Pause haben wir mehr Körperlichkeit reinbekommen, haben mit den Einwechslungen frischen Wind gebracht und haben am Ende alles reingeworfen. Ich bin froh, dass wir das so gewonnen haben, mit einer Standardsituation. Solche Spiele gehören auch dazu, auch wenn es nicht schön für die Zuschauer war.“

In den vergangenen zwölf Monaten wechselte Trainer Sascha Hildmann im Grunde nie das System. Nun aber schon das zweite Mal nacheinander. Nach 4-3-3 und 4-4-2 probierte er es mit einem 3-4-3. Dafür brachte der Pfälzer Thomas Kok als Mittelmann der Dreierkette ins Team, Yassine Bouchama musste im Mittelfeld weichen. Außerdem erhielt erstmals Niko Koulis halbrechts in der Abwehr den Vorzug vor Simon Scherder, der zuletzt in Oberhausen gepatzt hatte. Henok Teklab ersetzte auf dem offensiven Flügel Thorben Deters, begann aber auf der linken Seite. Remberg und Dennis Grote bildeten wieder die Doppel-Sechs. Keine Überraschung war die Rückkehr von Max Schulze Niehues, der seinen Magen-Darm-Infekt auskuriert hatte, in den Kasten. Tom Müller nahm wieder auf der Bank Platz.

Gäste rühren von Beginn an Beton an

Die Gäste, die ohne den ehemaligen Erstliga-Profi Adam Matuschyk (krank) antraten, rührten von Beginn an Beton an, ja sogar ein Zeitspiel war bei den ersten Einwürfen zu erahnen. Sie hatten das System umgestellt und ihren Torjäger Marc Brasnic auf der Bank gelassen. Für die Preußen war das ein undankbarer Aufbau. Wenn Düren in der Ordnung war, gab es kaum ein Durchkommen. Allerdings machte der SCP auch bei Ballgewinnen das Spiel nicht schnell. Die vielen Diagonalbälle fanden zudem selten einen Abnehmer. Torszenen gab es nicht, das war den Hausherren kaum vorzuwerfen. Aber es wurde die ereignisloseste Anfangsphase an der Hammer Straße seit Langem. Schwerste Kost für die Zuschauer. Preußen ging betont nicht ins Risiko, gab sich geduldig, war aber ehrlicherweise genauso wenig im gegnerischen Sechzehner wie der Neuling.

Nach 35 Minuten die ersten Pfiffe

Als sich Meik Kühnel und Cenk Durgun im Mittelfeld gegenseitig über den Haufen liefen, hatte der Titelfavorit erstmals Platz, doch Shaibou Oubeyapwa spielte zu spät ab, Teklab versprang der Ball, und Andrew Wooten stieg nach der mäßigen Flanke gar nicht erst hoch (22.). Ein Oubeyapwa-Kopfball nach Flanke von Alexander Langlitz war auch nur dezent gefährlich (23.). Der vom Regen zunehmend durchnässte Boden war für die Preußen auch kein Plus. Im Zentrum fanden sie gar keinen Zugriff, die Flügel lieferten aber auch keine Impulse. An diesem Nachmittag lief irgendwie viel in die falsche Richtung. Nach 35 Minuten kamen die ersten Pfiffe auf. Immerhin öffneten die Münsteraner ganz allmählich die Räume, versuchten auch mal etwas Unerwartetes.

Die letzten Augenblicke vor dem Halbzeitpfiff wurden vergleichsweise spektakulär, da ging es hoch und runter. Wenn auch ohne Abschlüsse. FCD-Stürmer Mike Owusu leitete an der Mittellinie im Fallen die Kugel auf Yannik Schlößer weiter, der plötzlich allein auf Schulze Niehues zusteuerte. Doch Remberg holte Meter um Meter auf und blockte den Gegenspieler im letzten Moment am Fünfer weg. Das war ein Vabanquespiel, aber ein Pfiff blieb aus – und Remberg bejubelte die Szene, in der Hoffnung, dass es vielleicht ein Schlüsselmoment war (43.).

Wegkamp kommt für Oubeyapwa

Nach der Pause kam Mittelstürmer Wegkamp für Oubeyapwa, auch wenn der weiß Gott nicht der schwächste Preuße war. Der Wechsel ging einher mit einer erneuten Umstellung, diesmal auf ein 3-5-2 mit Teklab als Zehner. Am Geschehen änderte sich wie erwartet nichts, der SCP hatte zu rund 90 Prozent den Ball, aber keine echten Möglichkeiten. Anders der Aufsteiger: Hahns Zupfer im Sechzehner gegen Schlößer wurde nicht geahndet, der Dürener legte stattdessen ab für Durgun, der frei aus 13 Metern draufhalten durfte, aber einen Meter zu hoch zielte (51.).

Schön anzusehen war dieses Spiel weiterhin nicht. Jeder Einwurf für den Gast kostete viel Zeit, nach den meisten Zweikämpfen gab es Verletzungsunterbrechungen. Hildmann reagierte mit einem Doppelwechsel und mehr Offensive: Bouchama für Grote, Deters für Langlitz – vielleicht noch nicht all in, aber doch ein Signal. Teklab ging nun nach rechts, seine dritte Position in dieser Partie, Deters hinter die Spitzen.

Nach 58 Minuten die erste Torgelegenheit für den SCP

Und plötzlich die erste richtige Torgelegenheit für die Preußen. Nach 58 Minuten: Bouchama schaltete um, spielte nach rechts, wo Teklab den Ball vor Wegkamp annahm, dann aber an Torwart Patrick Bade scheiterte. Doch jetzt war zumindest mehr Feuer drin und der Gastgeber weitaus öfter im Sechzehner als in der ersten Hälfte.

Den Torschrei hatten fast alle im Stadion schon auf den Lippen, als Wegkamp auf Wooten weiterleitete und der per Heber schon Bade überwunden hatte. Doch Verteidiger Jannis Becker klärte noch vor der Linie (68.). Die Minuten strichen ins Land, das Zeitspiel der Dürener nahm teils groteske Züge an, und die Zuschauer verzweifelten immer mehr.

Wenig deutete auf ein Tor hin. Doch dann kam sie doch noch, die eine Szene, auf die alle gewartet hatten. Teklabs Ecke legte Hahn mit dem Kopf am Fünfmeterraum ab, und dann war Remberg, der nach der Pause der große Antreiber war, zur Stelle und spitzelte den Ball mit dem Außenrist ins lange Eck (82.)! Die Erlösung, der Jubel war geradezu exzessiv. Düren hatte es plötzlich eiliger als zuvor, konnte den Schalter aber nicht mehr so richtig umlegen.

2:0 – Schiedsrichter verzichtet auf die Nachspielzeit

Auf die Nachspielzeit, die eigentlich sechs, sieben Minuten hätte betragen müssen, verzichtete Schiedsrichter Francisco Lahora Chulian großzügig, weil Wegkamp mit dem 2:0 (90.) Tatsachen schuf. Marc Lorenz hatte bei einem Konter Wooten von links bedient, der noch an Bade hängenblieb, dann aber für seinen Angreiferkollegen querlegte. Der Schuss ins leere Tor war der letzte Ballkontakt des Tages.

Die Preußen hatten sich zum Sieg gequält. Vielleicht wird irgendwann im Sommer 2023 dieser Tag als Wendepunkt der Saison betrachtet. „Es kommen jetzt noch sehr schwere Aufgaben“, sagte Torschütze Wegkamp. „Wir müssen uns jetzt Schritt für Schritt da rausarbeiten. Ein Sieg tut dafür einfach gut.“

SCP: Schulze Niehues – Koulis, Kok, Hahn – Langlitz (56. Deters), Remberg, Grote (56. Bouchama), Lorenz – Oubeyapwa (46. Wegkamp), Wooten, Teklab

Düren: Bade – Weber, Lela, Steiger – Omerbasic, Kühnel (79. Brock), Durgun, Becker – Schlößer (86. Brasnic), Owusu (67. Salman), Geimer (75. Stromberg)

Schiedsrichter: Francisco Lahora Chulian (Bonn)

Tore: 1:0 Remberg (82.), 2:0 Wegkamp (90.)

Zuschauer: 6125

Gelb: Hahn / Durgun, Kühnel, Bade, Lela