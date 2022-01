Preußen-Spiel in Lotte fällt aus

Preußen Münster muss noch etwas auf den Start ins Regionalliga-Jahr 2022 warten. Die für Samstag geplante Partie bei den Sportfreunde Lotte wurde am frühen Freitagabend abgesagt.

Am Freitagmittag deutete noch nichts darauf hin, dass Preußen Münster nach der Winterpause noch ein spielfreies Wochenende bekommen könnte. Trainer Sascha Hildmann referierte über seine Pläne für das Auswärtsspiel bei den SF Lotte. Natürlich kam dabei auch der Rasen am Autobahnkreuz zur Sprache. „Der ist immer gleich, immer schlecht“, lachte der Coach da noch.



Wenige Stunden später war es genau der Untergrund, der den Re-Start für die beiden Münsterland-Rivalen platzen ließ. Am Nachmittag kam die Platzkommission zusammen und erklärte das Geläuf für unbespielbar.



Das Feld der Sportfreunde ist schon immer anfällig, da hat Hildmann nicht Unrecht. Hinzu kam diesmal, dass am Sonntag noch Drittligist SC Verl, der aktuell alle Heimspiel mangels Zulassung des eigenen Stadions in Lotte austrägt, gegen die Würzburger Kickers gespielt hatte und einen noch ramponierteren Boden hinterlassen hatte.

Neu-Ansetzung mit mehr 750 Zuschauern?



Regen- und sogar vereinzelte Schneefälle sowie Temperaturen um den Gefrierpunkt in der Nacht machten die Lage in dieser Woche nicht besser. Dennoch gab es bis zuletzt Signale, nach denen ein Ausfall kein Thema sei. „Wir hätten gerne gespielt“, sagte auch SFL-Coach Andy Steinmann nach der Absage.

Terminlich werden beide Mannschaften nicht in Bedrängnis gebracht. Bis zum Saisonende am 14. Mai ist bislang kein einziger Wochenspieltag in der Regionalliga angesetzt. Ein Datum für das Nachholspiel steht aber noch nicht fest. Die Karten – auch die 164 für Gäste-Fans – behalten ihre Gültigkeit.



Gut möglich aber, dass dann sogar deutlich mehr Zuschauer erlaubt sind. Denn an diesem Montag tagt die Ministerpräsidentenkonferenz und könnte Lockerungen für Fußballspiele beschließen. Der SCP wäre zumindest darauf vorbereitet. 750 Besucher sind nächsten Samstag im Heimspiel gegen den FC Wegberg-Beeck Stand jetzt erlaubt. Die Karten wurden bereits im Losverfahren vergeben. Leichte Hoffnung auf eine Ausweitung hat der Verein aber.

Nicht böse über die Absage dürften immerhin Manfred Kwadwo (Pressschlag im Training), Robin Ziegele (Magen-Darm-Infekt) und Luke Hemmerich (Rückstand nach Sehnenreizung) sein. Sie alle wären am Samstag ausgefallen und bekommen Zeit zur Genesung.