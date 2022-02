Preußen-Spiel in Lotte soll Anfang März stattfinden

Am 22. Januar hätte Preußen Münster die Rückrunde in der Regionalliga West mit der Partie bei den Sportfreunden Lotte eröffnen sollen, doch daraus wurde witterungsbedingt nichts. Jetzt gibt es einen neuen Termin für das Spiel.

Die am 22. Januar wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagte Partie der Preußen bei den SF Lotte wird am 2. März nachgeholt. Anstoß ist um 19.30 Uhr.



Der Club vom Autobahnkreuz hat selbst noch ein weiteres Heimspiel ausstehen und lässt zudem Drittligist SC Verl seine Begegnungen in seinem Stadion austragen. Daher war die Terminfindung nicht ganz leicht.

Unterdessen hat der SCP bestätigt, das am 12. Februar 7500 Besucher gegen RW Ahlen zugelassen sind. Das lässt die neue Schutzverordnung zu. Auch Stehplätze dürfen wieder genutzt werden. Der Ticketverkauf beginnt am Montag – auch für Gäste-Anhänger. „Unsere Fans hauchen dem Stadion Leben ein und haben mit ihrer Unterstützung einen großen Anteil am Erfolg der Mannschaft“, sagt Sportdirektor Peter Niemeyer.