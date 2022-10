Preußen-Taktik mit drei quirligen Spitzen auf Schalke nach Abbruch obsolet

Just in dem Moment, als Preußen Münster im Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 II richtig gut reingefunden hatte, fiel das 0:1. Die Königsblauen schalteten schnell um, kein SCP-Akteur bremste den Angriff, ehe sich Andreas Ivan aus 20 Metern ein Herz nahm und die Kugel unten rechts aus Sicht von Keeper Max Schulze Niehues, der mit den Fingerspitzen noch dran war, einschlug. Der Rückstand nach 22 Minuten hatte sich nicht angedeutet, denn der Gast hatte sich nach mäßigen Anfangsmomenten klare Vorteile erarbeitet, einige gefährliche Standards vors Tor gebracht und auch Chancen bekommen.

So zog Yassine Bouchama nach einem netten Dribbling knapp am Tor vorbei (18.) und scheiterte Alexander Langlitz an Keeper Justin Heekeren (19.). Langlitz wurde bei der anschließenden Ecke auch leicht gezogen im Sechzehner, dann knallte Nicolai Remberg die Kugel drüber (22.). Im Gegenzug fiel das Tor für die Knappen.

„Ich fand es ein bisschen schade, wir waren ordentlich drin“, sagte Trainer Sascha Hildmann. Er will nun die nächsten Tage noch intensiver nutzen, um seine Elf auf das Heimspiel gegen den 1. FC Kaan-Marienborn (Samstag, 14 Uhr) vorzubereiten. Der Coach hofft, dass Andrew Wooten dann wieder dabei ist. Diesmal übernahm die Position als Mittelstürmer für den US-Amerikaner nicht Gerrit Wegkamp, sondern Thorben Deters. Henok Teklab rückte stattdessen ins Team und auf den linken Flügel. „Dafür sprach die Beweglichkeit. Schalke spielt hohes Pressing. Und wenn wir uns dann gut befreien können, dann brauchen wir vorne drei quirlige und schnelle Leute. Wir haben uns was dabei gedacht, und ich fand, dass das gut funktioniert hat.“ Einzig die letzte Überzeugung im Strafraum habe gefehlt.

Gegen den Aufsteiger aus Siegen am Samstag und auch im Wiederholungsspiel gegen S04 haben die Preußen die Gelegenheit, auch diesen Punkt noch besser zu machen.