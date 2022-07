Preußen und die große Sehnsucht nach einem echten Knipser

Echte Torjäger brachte Preußen Münster nur selten hervor. 20 Tore oder mehr schossen in all den Jahrzehnten lediglich drei Akteure. Ulli Gäher, Elmar Jürgens und Adolf Scheidt. Nun hat der Regionalligist mit Andrew Wooten einen ausgewiesenen Spezialisten geholt. Ob er diese Marke knackt?

Es gibt da eine Sehnsucht der Fans nach einem Torjäger. Nach einem Knipser. Preußen Münster hat komischerweise sehr selten in seiner Vereinshistorie so einen Spieler gehabt. Natürlich spielten für den SCP auch Goalgetter, teils mit richtig guter Ausbeute. Aber selbst wenn man keine Messlatte Marke „Robert Lewandowski“ anlegt, also 40 Tore plus pro Saison, und es ein paar Stufen tiefer ansiedelt, hat der SCP nicht viele Akteure, die über 20 Treffer in einer Saison machten.

Elmar Jürgens Foto: imago sportfotodienst

Thorben Deters holte sich zuletzt die vereinsinterne Krone mit elf Toren, in der Spielzeit 2020/21 traf Alexander Langlitz zwölffach für den Regionalligisten – und der 31-Jährige ist alles, nur kein Mittelstürmer. Als der SCP 2020 aus der 3. Liga abstieg, war Heinz Mörschel mit acht Erfolgserlebnissen der erfolgreichste Angreifer.

Engelmann viermal Torschützenkönig Foto: Die aktuelle Regionalliga West hat vier Parallel-Staffeln – diese Ebene gibt es so seit 2008. Sascha Mölders (RW Essen) war mit 28 Toren der erste Torschützenkönig. Unerreicht sind allerdings die 30 Tore von Christian Knappmann (Wuppertaler SV) aus dem Jahr 2012, er führte im Übrigen zweimal in diesem Ranking. Knappmann am nächsten kam Mike Wunderlich mit 29 Treffern für Viktoria Köln 2017. Vermutlich unerreicht wird Simon Engelmann blieben, der seit 2019 jedes Jahr Torschützenkönig wurde, zweimal für den SV Rödinghausen, dann zweimal für RW Essen. 19, 26, 29 und 24 lautet seine Ausbeute. Stark. ...

Nun also, kurz vor dem Saisonauftakt, liegen viele Hoffnungen auf Neuzugang Andrew Wooten, aber auch auf Gerrit Wegkamp in seiner nun dritten Saison. Der heute 32 Jahre alte Amerikaner Wooten traf für den 1. FC Kaiserslautern in der Regionalliga West 2011/12 schon einmal 20-fach. Bemerkenswert waren auch die 17 Treffer in der 2. Bundesliga in der Spielzeit 2016/17 für den SV Sandhausen. Wegkamp schoss in der A-Junioren-Bundesliga für den VfL Osnabrück 2010/11 mal 20 Tore und 15 in der Regionalliga Bayern (2014/15) für Bayern München II. Letzte Saison waren es zehn für den SCP. Sie sind klassische Neuner im Spiel, halt echte Mittelstürmer.

Taylor war ein Großer

Torjäger. Ja, Torjäger beflügeln die Fantasie, ihre Top-Leistungen bleiben hängen. Wie zum Beispiel die von Matthew Taylor, der 2012 im Sommer mit einem Dreierpack den Bundesligisten Werder Bremen praktisch im Alleingang aus dem DFB-Pokal schoss. Das sorgt für Legendenstatus. Taylor, aus Paderborn geholt, erzielte 15 Treffer in der Saison 2012/13 bei Punktspielen. Auch Adriano Grimaldi kam in der Spielzeit 2017/18 auf 15 Tore – seitdem hat kein Preuße diese Quote wieder erreicht.

Drei Spieler fallen dagegen auf, wenn man über Jahrzehnte zurückblickt. Ulli Gäher schoss in der Oberliga-Saison 1987/88 27 Tore in 29 Einsätzen. Elmar Jürgens verbuchte 21 Treffer in der Spielzeit 1978/79, als der SCP in der 2. Bundesliga Nord kickte. Ganz weit zurückschauen gilt bei Adolf Scheidt. In der Oberliga West, damals die höchste deutsche Spielklasse, traf der inzwischen verstorbene Scheidt 1958/59 in 27 Partien 20-mal. Er war vom BV Cloppenburg 1954 zum SCP gewechselt. Später wurde er Lehrer am Schlaun-Gymnasium – Schüler der Oberrealschule hatten 1906 den SC Preußen gegründet. Jeder Kreis schließt sich.