Preußen verkraften beim Sieg über Lippstadt Elfmeter-Fehlschüsse

So oft stellt sich eine solche Ausgangslage nicht für Preußen Münsters Bundesliga-Junioren. Die U 17 war auch ersatzgeschwächt der klare Favorit gegen den punktlosen Letzten SV Lippstadt und wurde Rolle wie Aufgabe gerecht beim 3:0 (1:0) – der Lapsus mit gleich zwei verschossenen Elfmetern blieb folgenlos und war für Trainer Moritz Glasbrenner kein großes Thema nach dem sechsten Saisonerfolg.

Das Nachholspiel verlief einseitig und schnell in der von Münster gewünschten Bahn. Nach acht Minuten gab es den ersten Strafstoß, weil Arian Papenfort sonnenklar gefoult wurde. Innenverteidiger Arbnor Hoti scheiterte an Torwar Philip Hildesheim, aber den „Rebound“ bugsierte Offensivspieler Ben Wolf reaktionsschnell über die Linie.

Paul Freier fehlt

Derlei Ungemach ist Lippstadt gewöhnt – auch ohne den erkrankt fehlenden Trainer und Ex-Nationalspieler Paul „Slawo“ Freier blieb der spielerisch deutlich unterlegene Gast seiner eifrigen Art gegen den Ball treu, ohne jemals zu drastischen Mitteln zu greifen. Sturmsolist Jonah Osterhoff kam einmal zum Abschluss, ohne SCP-Keeper Maurice Walz zu gefährden. Der spielte erstmals in der Bundesliga mit und war vor allem im Mitdenken und Mitspielen gefordert. „Wir haben drei Torleute und wollen, dass jeder von ihnen weiterkommt in seiner Karriere“, sagte Glasbrenner.

Die im Ballbesitz mit drei Angreifern aufwartenden Preußen dürften schnell gemerkt haben, dass vornehmlich sie selbst sich gefährlich werden könnten – weil die Spannung fehlte und Ernsthaftigkeit trotzdem eine Tugend bleiben musste. Bisweilen verzettelte sich die Elf und ließ es im Sechzehner am Blick für den freien Mann mangeln. „Vor der Pause sah das nicht so flüssig aus“, sagte Glasbrenner, der „einen Arbeitssieg“ gerne verbuchte, auch wenn die Räume hinter der SVL-Kette zu wenig gefunden wurden. Torjäger Benedikt Fallbrock schuftete viel, kam aber selten zum Abschluss.

Wolf und Fajic treffen noch

Mit dem eingewechselten Linksfuß Suat Fajic kam ein neuer Spielertyp ins Team, der gerne den Ball hat und gerne auch mal trickst. Als er gefoult wurde, trat er selbst zum Elfer an und scheiterte auch am starken Hildesheim (51.). Nicht nur hier mangelte es an der Sorgfalt im Entscheidungsraum. Fajic, der ab Sommer für den VfL Bochum spielt, kann und machte es besser, als er Josha Häusler stark in Szene setzte – der Kapitän spielte klung quer, Wolf traf wieder (65.). In der Nachspielzeit dribbelte sich Fajic noch mal durch und knallte die Kugel hoch ins kurze Eck zum 3:0.



SCP: Walz – Katko, Hoti, Kronenberg, Atik – Rosing – Papenfort (75. Reich), Häusler, Begovac (41. Fajic) – Wolf (69. Boldin), Fallbrock