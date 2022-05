Kommentar: Hildmann-Verlängerung bei den Preußen alternativlos

Münster

Preußen Münster oder RW Essen? Zwei Regionalliga-Spiele stehen noch aus, spätestens am 14. Mai fällt eine Entscheidung, welcher der beiden Traditionsclubs den Aufstieg in die 3. Liga schafft. Wir berichten bis dahin in einem Ticker von allen Ereignissen rund um die Preußen.