Preußen verlieren Test in Paderborn knapp

Preußens Manfred Kwadwo (rechts) kam gegen den SC Paderborn nach einer guten Stunde in die Partie - und absolvierte damit sein erst drittes Spiel für die Adlerträger. Nach Verletzungsmisere wartet er noch immer auf einen Pflichtspieleinsatz.

Der SC Preußen Münster hat im ersten Testspiel des Jahres 2022 eine knappe Niederlage kassiert. Die Partie am Nachwuchsleistungszentrum des Zweitligisten SC Paderborn endete mit 0:1 (0:0). "Das war ein guter Test für uns", meinte Preußen-Coach Sascha Hildmann. "Wir hätten ein Unentschieden durchaus verdient gehabt."

Vor allem in der ersten Halbzeit war der Regionalligist gegen eine Paderborner B-Elf aktiver, presste früh und stellte den Zweitligisten so vor einige Probleme. Die Gastgeber hatten bereits am Samstag gegen den SC Verl (2:0) getestet, deshalb kam gegen die Preußen einige Stammkräfte wie Torjäger Sven Michel nicht zum Einsatz. Nicolai Remberg verzog knapp (18.), auf der Gegenseite rettete Münsters Keeper Max Schulze Niehues klasse im Eins-gegen-eins mit Marvin Cuni (34.).



SC Preußen Münster - Paderborn - Remberg und Teklab gegen Justus Henke und Maximilian Thalhammer. Foto: Jürgen Peperhowe

Hildmann setzt 21 Spieler ein



Zur Pause tauschte Hildmann fünf Feldspieler aus, nach einer guten Stunde dann noch einmal. Nur Schulze Niehues hütete 90 Minuten das Tor. Der Ex-Dortmunder Marco Stiepermann traf für Paderborn per Freistoß das Lattenkreuz (69.), Kevin Bindemann hatte die beste Preußen-Chance, als er nach Hereingabe von U-19-Spieler Maxim Schröder an die Latte köpfte (77.). Nach Stiepermanns Absatzkick stand Kelvin Ofori schließlich frei vor dem Preußen-Tor und traf zum 1:0 ins lange Eck (81.).

"Wir hatten genug Chancen, um selbst ein Tor zu schießen", meinte Jannik Borgmann. Weiter geht's für die Preußen am kommenden Samstag (15. Januar, 14 Uhr) mit einem Test beim Oberligisten Eintracht Rheine.



Preußen: Schulze Niehues - Schauerte (62. Mause), Scherder (46. Ziegele), Hoffmeier (46. Borgmann), Frenkert (46. Thiel) - Klann (62. Kloth) - Remberg (63. Di Pierro), Deters (46. Holtby) - Teklab (62. Schröder), Langlitz (46. Bindemann), Farrona Pulido (62. Kwadwo)