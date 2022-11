Preußen verliert gegen Wuppertal nach schwacher zweiter Hälfte verdient

Die Choreo vor Spielbeginn. Foto: Jürgen Peperhowe

20 Jahre Ultra-Bewegung beim SC Preußen wurde am Wochenende gefeiert. Am Freitagnachmittag hatte eine Ausstellung in der Haupttribüne geöffnet. Zum Spiel gab es eine große Choreographie mit einem Banner, das den kompletten Block überdeckte und sämtliche Gruppennamen der aktiven Fanszenen aus zwei Jahrzehnten trug. Anschließend wurde dann allerdings fast erwartungsgemäß reichlich gezündelt und geknallt, das war nicht abgesprochen und sorgte bei vielen für Stirnrunzeln. Eine Spielunterbrechung war die Folge. Abends gab es dann noch eine Party am Stadion.