Preußen-Verteidiger Borgmann sieht sein Plus in der Vielseitigkeit

Münster

Hinten links oder im Abwehrzentrum – Jannik Borgmann kann beides. Auch deshalb ist er trotz sehr großer Konkurrenz zuversichtlich für Einsätze in der Rückrunde. Schon in der ersten Saisonhälfte verbuchte er trotz zweier Verletzungen eine stattliche Zahl an Einsätzen für Preußen Münster und zwei mittelgroße Highlights.

Von Thomas Rellmann