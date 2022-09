Im Sommer 2016 stieg RB Leipzig ins deutsche Fußball-Oberhaus auf, mit Marco Rose ist seit Donnerstag der siebte Bundesliga-Trainer bei den Sachsen am Werk. Der ehemalige Coach von Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach bringt - wie das so üblich ist in der Branche - sein eigenes Team mit nach Leipzig.

Dazu zählt der Ex-FC-Bayern-Profi Alexander Zickler (48), der schon bei RB Salzburg, beim BVB und in Gladbach an Roses Seite war. Das neue Gespann komplettieren Frank Geideck (55), ein ehemaliger Profi von Arminia Bielefeld, und Marco Kurth (44, spielte unter anderem für Erzgebirge Aue und Energie Cottbus). Wie RB am Donnerstag nach der Vertragsunterschrift von Rose bekannt gab, bleiben die drei Athletiktrainer Ruwen Faller, Kai Kraft und Daniel Behlau an Bord - ebenso wie Torwart-Trainer Frederik Gößling (44).

Letzterer hütete von Sommer 2003 bis Sommer 2006 das Tor von Preußen Münster, machte in drei Spielzeiten 91 Partien für die Adlerträger in der Regionalliga Nord. Nach seinem Karriereende 2012 wurde Gößling Torwart-Trainer, gelangte über die Stationen FC St. Pauli (U19 und U17) und die Profis des SC Paderborn und von Greuther Fürth zur Saison 2015/16 zu RB Leipzig.

Auch N'Diaye bleibt unter Rose wichtig

Unangetastet bleibt nach der Demission von Domenico Tedesco und der Neu-Installation von Rose, der einen Vertrag bis 2024 unterschrieben hat, auch die Position des Teammanagers beim Champions-League-Teilnehmer. Die hat seit 2017 niemand anderes inne als Babacar N'Diaye. Der ehemalige Angreifer bestritt 41 Partien im Trikot von Preußen Münster (2010 bis 2012) und erzielte dabei zwölf Tore.

Babacar N'Diaye (l.) spielte von 2010 bis 2012 für Preußen Münster, erzielte in dieser Zeit zwölf Tore. Foto: Imago/Osnapix

Beim SCP fungierte er anschließend noch als Co-Trainer von Ralf Loose, Pavel Dotchev und Horst Steffen. Heute kümmert sich der 48-Jährige in Leipzig um alle Belange der Profis und pflegt einen besonders guten Draht zu den französischsprachigen Spielern.

In unserer Bildergalerie finden Sie neben Gößling und N'Diaye viele weitere Ex-Preußen, die Trainer geworden sind. Einige sind seit dem Sommer vereinslos, andere haben ihre Clubs gewechselt: