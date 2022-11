Re-Live: Drama pur! Preußen gewinnen Neun-Tore-Spektakel

Münster

Fußball-Regionalligist SC Preußen Münster hat bei Wattenscheid 09 in einem dramatischen Spiel in allerletzter Sekunde gewonnen. Zuvor hatte der Tabellenführer in Überzahl ein 4:1 verspielt. Alle Höhepunkte der Partie gibt es in unserem Ticker zum Nachlesen.