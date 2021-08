Mönchengladbach

Zweites Spiel, zweiter Sieg! Der SC Preußen Münster startet optimal in die neue Regionalliga-Saison. Bei Borussia Mönchengladbach II gelang der Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann am Samstagnachmittag ein 2:1-Sieg. Alle Höhepunkte der Partie finden Sie in unserem Ticker zum Nachlesen.

Von Alexander Heflik und Thomas Rellmann