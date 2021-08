Münster

Der SC Preußen Münster ist mit einem 2:1 gegen Alemannia Aachen in die neue Regionalliga-Saison gestartet. Nach der frühen Führung der Gäste gelang SCP-Neuzugang Thorben Deters in der 40. Minute der Ausgleichstreffer. Das Siegtor fiel dann erst in der Nachspielzeit. Alle Höhepunkte der Begegnung finden Sie in unserem Ticker zum Nachlesen.

Von Alexander Heflik und André Fischer