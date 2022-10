Re-Live: Schauerte schießt späten Ausgleich für Kaan-Marienborn

Ausgerechnet der ehemalige SCP-Kapitän Julian Schauerte hat für seinen neuen Verein, den 1. FC Kaan-Marienborn, im Preußenstadion am Samstag das späte 1:1-Ausgleichstor erzielt. Für die Preußen traf Shaibou Oubeyapwa. Alle Höhepunkte gibt es in unserem Ticker zum Nachlesen.

Wann spielt Preußen Münster gegen 1. FC Kaan-Marienborn?

Ansetzung: Preußen Münster - 1. FC Kaan-Marienborn

Preußen Münster - 1. FC Kaan-Marienborn Wettbewerb: Fußball-Regionalliga West 2022/2023

Fußball-Regionalliga West 2022/2023 Spieltag: 11

11 Datum und Uhrzeit: Samstag, 8. Oktober 2022, 14.00 Uhr

Samstag, 8. Oktober 2022, 14.00 Uhr Spielort: Preußenstadion, Am Berg Fidel 51, 48153 Münster

Preußenstadion, Am Berg Fidel 51, 48153 Münster Tickets: Gibt es im Online-Shop von Preußen Münster. Stehplatzkarten kosten zwischen sechs Euro (Kinder) und elf Euro (Vollzahler). Tickets für die Sitzplätze auf der Tribüne sind für Preise zwischen 17 Euro (Kind) und 23 Euro (Vollzahler) erhältlich.

Gibt es im Online-Shop von Preußen Münster. Stehplatzkarten kosten zwischen sechs Euro (Kinder) und elf Euro (Vollzahler). Tickets für die Sitzplätze auf der Tribüne sind für Preise zwischen 17 Euro (Kind) und 23 Euro (Vollzahler) erhältlich. Wetter: In Münster wechseln sich bis zum Nachmittag Wolken und Sonne ab bei Temperaturen von 10 bis 15°C. Abends ist es in Centrum locker bewölkt bei Temperaturen von 10°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 23 und 55 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)

Die Lage vor dem Spiel von Preußen Münster gegen 1. FC Kaan-Marienborn

Preußen Münster: Die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann hat innerhalb von wenigen Tagen zwei Kuriositäten erlebt: Erst flog der Regionalliga-Tabellenführer im Westfalenpokal gegen den Westfalenligisten SpVgg Erkenschwick raus (4:5 nach Elfmeterschießen) - und das aufgrund einer mobilen Flutlichtanlage unter düstersten Bedingungen. Anschließend stand für Preußen Münster das Gastspiel beim FC Schalke 04 II an, das beim Stand von 0:1 aus SCP-Sicht abgebrochen wurde, weil eine Gewitterfront über Gelsenkirchen zog. Zuvor war bei der 2:4-Niederlage im Regionalliga-Nachholspiel bei Alemannia Aachen Preußens imposante Serie von 22 ungeschlagenen Punktspielen zu Ende gegangen.

1. FC Kaan-Marienborn: Der Aufsteiger mischt die Regionalliga auf, hat in zehn Spielen 17 Punkte geholt und erst drei Mal verloren. Zuletzt aber gab es drei Pleiten in Serie: 1:3 gegen Fortuna Düsseldorf II, 0:3 beim Oberligisten Delbrücker SC (Westfalenpokal) und 0:3 beim Mit-Aufsteiger 1. FC Düren. Trainer des 1. FC Kaan-Marienborn ist der Ex-Profi Thorsten Nehrbauer, der über 130 Zweitliga-Spiele für Fortuna Düsseldorf, den FSV Mainz 05, Hannover 96 und den 1. FC Saarbrücken bestritten hat. Er sagt mit Blick auf Preußen Münster: „Sie haben statistisch gesehen auch einen kleinen Hänger, aber natürlich ganz andere Ambitionen als wir. Es ist für uns ein Bonusspiel vor einer großen Kulisse. Trotzdem wollen wir uns nicht verstecken. Wir werden nicht das Opferlamm sein. Augsburg kann auch gegen Bayern gewinnen.“ Mit Julian Schauerte (2019 bis 2022) und Nico Brandenburger (2019/2020) spielen zwei ehemalige Preußen für den 1. FC Kaan-Marienborn, der in Siegen beheimatet ist.

Der Kader von Preußen Münster für das Spiel gegen 1. FC Kaan-Marienborn

Bei Preußen Münster fallen Dennis Daube (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Lukas Frenkert (Schulterverletzung), Joel Amadi (Knie-OP) und Manfred Kwadwo (muskuläre Verletzung im Oberschenkel) aus.

Preußen Münster gegen 1. FC Kaan-Marienborn – die mögliche Aufstellung

Preußen Münster: Schulze Niehues - Langlitz, Hahn, Scherder, Lorenz - Grote - Remberg, Deters - Oubeyapwa, Wooten, Teklab

Der weitere Spielplan für Preußen Münster in der Regionalliga West

RW Oberhausen (A/16. Oktober, 14 Uhr)

1. FC Düren (H/22. Oktober, 14 Uhr)

Fortuna Düsseldorf II (A/29. Oktober, 14 Uhr)

Fortuna Köln (A/5. November, 14 Uhr)

Wuppertaler SV (H/12. November, 14 Uhr)