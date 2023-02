So wie hier an Nicolai Remberg (links) und Andrew Wooten (rechts) wird das Trikot von Preußen Münster künftig nicht mehr aussehen. Am rechten Ärmel ersetzt ein gemeinsames Logo von Liga und Sponsor West Lotto das bisherige Regionalliga-Emblem. Der linke Ärmel bleibt dem Preußen-Partner Stadtwerke vorbehalten.

Foto: Jürgen Peperhowe