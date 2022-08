Offiziell ist das Punktspiel des SC Preußen Münster beim SV Lippstadt weder abgesagt noch verlegt. Samstag, 10. September um 14 Uhr in der Liebelt-Arena lautet die Ansetzung laut fussball.de - aber der Fußball-Regionalligist aus Lippstadt hat bereits die Breaking News veröffentlicht.

Das Spiel wird am 10. September um 14 Uhr im Jahnstadion in Wiedenbrück ausgetragen. Das konnte bislang nicht durch den Westdeutschen Fußball-Verband bestätigt werden, auch der SC Preußen Münster nimmt das unter Vorbehalt wahr. In Wiedenbrück gewann der SCP bereits in dieser Saison mit 1:0 durch einen Treffer von Yassine Bouchama am 31. Juli - ein gutes Omen vielleicht.