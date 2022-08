Überraschung in der Regionalliga West: Die Topteams heißen 1. FC Kaan-Marienborn und 1. FC Düren – zwei Oberliga-Aufsteiger. Beim „Kaansinn“ in Siegen mischen zwei Ex-Preußen mit. In Düren sorgt Torjäger Marc Brasnic für Furore.

In der Erfolgsspur beim Aufsteiger: Preußens Ex-Kapitän Julian Schauerte (rechts) ist mit dem 1. FC Kaan-Marienborn aktuell Regionalliga-Erster.

Das hat es in den letzten zehn Jahren der Regionalliga West so nicht gegeben. Zwei Aufsteiger mit dem 1. FC Kaan-Marienborn und dem 1. FC Düren führen die Spielklasse an. Beide Vereine sind ungeschlagen bei vier Siegen und einem Unentschieden.

Beide Clubs setzen eher auf erfahrene Spieler und Routine, in der Alters-Tabelle finden sich die Mannschaften „nur“ auf Platz 13 und 14 wieder, Titelanwärter Preußen Münster liegt gar nur auf Rang 17 mit 28,62 Jahren im Kader-Schnitt. Julian Schauerte, der in den abgelaufenen drei Spielzeiten Kapitän bei Preußen Münster war, ehe es ihn in die sauerländische Heimat nach Winterberg und zum Oberliga-Meister Kaan-Marienborn zog, sagt fast schon demütig: „Jeder Punktgewinn ist gut für uns im Kampf um den Klassenerhalt.“ Ob da einer ein wenig tiefstapelt?

Seltenes Bild an der Tabellenspitze

Nur einmal, und das war zu Beginn der Saison 2012/13, war ein Aufsteiger mit Viktoria Köln auch nach fünf Spieltagen Tabellenführer, am Ende der Saison reichte es für Platz sechs. Bemerkenswert war 2017 auch der KFC Uerdingen, der als Dritter am 5. Spieltag gut dastand, am Ende der Saison sogar Meister war.

Aber das Doppelpack aus Kaan-Marienborn und Düren, zwei Aufsteiger auf Platz eins und zwei, das hat was schon ein Alleinstellungsmerkmal. Der Wuppertaler SV als Regionalliga-Rückkehrer 2016 war auch mal Dritter, RW Ahlen ein Jahr zuvor immerhin Sechster nach fünf Partien. Nur Kaan-Marienborn und Düren, Erster und Zweiter, schon irgendwie irre.

Bittet Schauerte den Ex-Club auf Kunstrasen?

Münsters früherer Kapitän schraubt alle verfrühten Erwartungen derweil zurück. Es sei ein langwieriger, vielleicht auch schwieriger Prozess, die Zuschauer für Kaan-Marienborn, ein Stadtteil im Osten von Siegen, zu gewinnen. Die Heimspiele sahen im Durchschnitt 539 Zuschauer – also 1619 insgesamt. Im Topspiel gegen Rödinghausen waren es nur 425. Da muss noch was kommen. Schauerte glaubt: „Die Zuschauer werden langsam auf den Geschmack kommen.“

Vorerst genügt dafür die Herkules-Arena, Untergrund Kunstrasen, mit ihren 4000 Plätzen allemal. Und, so Schauerte: „Für die Spiele gegen Oberhausen, Aachen oder Münster könnte umgezogen werden.“ Das Leimbachstadion, wo SF Siegen noch beheimatet ist, bietet 18 500 Menschen Platz und ist noch klassische alte Schule des Arena-Baus.

Nehrbauer in der 2. Bundesliga erprobt

Das Erfolgsrezept der Mannschaft von Trainer Thorsten Nehrbauer, der immerhin auf 132 Zweitligaspiele (1. FC Saarbrücken, SV Mainz 05 und Hannover 96) verweisen kann, umschreibt Schauerte vor allem mit intaktem Teamgeist. Und das die „Neuen“, wie er einer sei, problemlos integriert worden sind. Wenn Fußball immer so einfach wäre. Nehrbauer selbst spricht aktuell vom „Kaansinn“, der beim Aufsteiger abgehen würde. Die einzige Niederlage (0:2) im Jahr 2022 kassierte der Club im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Wobei: Am 8. Oktober gastiert Kaan-Marienborn in Münster. Vormerken...

Die Kapitäne der Regionalliga West 2022/23 Neuzugang Marc Lorenz führt die Preußen in der neuen Saison aufs Feld und nimmt damit die Position von Julian Schauerte ein, der sich in Richtung 1. FC Kaan-Marienborn verabschiedete. Der 34-jährige Münsteraner stammt aus der SCP-Jugend und spielte zuletzt für den Karlsruher SC in der 2. Bundesliga. Foto: Jürgen Peperhowe Ein Ex-Preuße führt die Zweitvertretung des FC Schalke 04 aufs Feld: Rufat Dadashov (rechts) machte zwischen 2018 und Januar 2020 52 Drittligaspiele für die Adlerträger. Über den amerikanischen Zweitligaclub Phoenix Rising landete er 2021 bei Schalke II und durfte sogar einmal in der 2. Bundesliga für die erste Mannschaft antreten. Foto: IMAGO / Fotostand Philipp Simon ist Kapitän bei Aufsteiger 1. FC Düren. Der 28-jährige Mittelfeldmann bekam es 2020 bereits mit dem FC Bayern München zu tun, in der ersten Runde des DFB-Pokals verlor man zuhause nur 0:3. Simon spielte in der Jugend für den 1. FC Köln und Alemannia Aachen. Foto: Imago/ULMER Pressebildagentur RW Oberhausens Kapitän ist ein Routinier und geht in sein viertes Jahr beim Regionalligisten. Der 32-jährige Jerome Propheter spielte auch schon bei Arminia Bielefeld und RW Essen, mit seinen 1,92 Metern hält er die Oberhausener Defensive zusammen. Foto: Imago/Revierfoto Auch Cihan Özkara (rechts) hat eine Preußen-Vergangenheit, stand von 2015 bis 2017 für den SCP auf dem Feld. Zur neuen Saison führt der 31-jährige Mittelstürmer RW Ahlen aufs Feld. Foto: Imago/PaetzelPress Gegen den SV Rödinghausen hatten es die Preußen schwer in der vergangenen Saison, holten in der Liga keinen Sieg und verloren das Wetfalenpokalfinale. Daniel Flottmann führt den Regionalligisten als Kapitän an. Der gebürtige Osnabrücker kommt aus der Jugend des ortsansässigen VfL und steht bereits seit 2017 in Rödinghausen unter Vertrag. Foto: Imago/PaetzelPress Beim Wuppertaler SV steht der Kapitän ganz hinten - nämlich im Tor. Sebastian Patzler hütet seit Januar 2021 den Kasten und sorgt als Kapitän für einen sicheren Rückhalt. Foto: Imago/Fotografie73 Markus Pazurek (hier im DFB-Pokal gegen den 1. FC Nürnberg) ist der Kapitän von Aufsteiger 1. FC Kaan Marienborn. 2021 wechselte der 33-Jährige von Borussia Mönchengladbach II zum damaligen Oberligisten und hält seitdem die Innenverteidigung zusammen. Foto: Imago/kolbert-press <em></em>Rekordtorhüter und Publikumsliebling ist Kapitän Christopher Balkenhoff beim SV Lippstadt. Der 28-Jährige ist schon seit 2016 im Verein, kennt den Club in- und auswendig. In seiner Jugend spielte er bei Wattenscheid 09 und RW Ahlen. <em></em> Foto: Imago/Markus Endberg Tom Geerkens ist der neue Kapitän von Fortuna Düsseldorf II. Der defensive Mittelfeldmann ist erst 21 und fand 2021 den Weg vom FC Wegberg-Beek nach Düsseldorf. Foto: Imago/Nordphoto Kapitän Marcel Hölscher ist eine Institution beim SC Wiedenbrück. Er kam vor über zehn Jahren 2011 aus der zweiten Mannschaft des Hamburger SV, durchlief auch die Jugendmannschaften der Hanseaten. Der gebürtige Glandorfer ist inzwischen 31 Jahre alt. Foto: Imago/Markus Endberg Michel Lieder ist ein Ur-Gladbacher und spielt bereits seit Jugendtagen bei den Fohlen. Über die U17 und U19 landete er 2015 in der zweiten Mannschaft - wo er seit dem spielt. Der 26-jährige Innenverteidiger führt seine Mannen in der kommenden Saison als Kapitän aufs Feld. Foto: Imago/fohlenfoto Marco Müller führt Alemannia Aachen aufs Feld. Der gebürtige Mainzer durchlief die komplette Jugendabteilung von Eintracht Frankfurt und spielt seit 2018 in Aachen. Foto: Imago/Fotografie73 Seit dieser Saison trägt André Weis die Binde bei Fortuna Köln. Der 32-Jährige stand schon für zahlreiche Teams im Kasten, lief auch schon 51 Mal in der 2. Bundesliga und 76 Mal in der 3. Liga auf. Foto: Imago/Revierfoto Seit diesem Sommer trägt Ole Päffgen die Kapitänsbinde beim SV Straelen. Der Rechtsverteidiger stammt aus der Jugend von Bayer Leverkusen und spielt seit 2019 in Straelen. Foto: Imago/Nico Herbertz Auch der Kapitän des 1. FC Bocholt hat eine Vergangenheit in Münster - und wurde sogar in der Domstadt geboren. Tim Winking durchlief die Jugendabteilungen der Preußen bevor er 2012 zum VfL Rhede wechselte. Seit 2016 spielt er in Bocholt - und führt den Aufsteiger in der neuen Saison aufs Feld. Foto: Imago/Fotostand Norman Jakubowski führt Aufsteiger Wattenscheid 09 an. Der 29-jährige Innenverteidiger stammt aus Gelsenkirchen und spielte bereits von 2016-2019 beim Traditionsclub aus dem Ruhrgebiet. Nach einer Zwischenstation in Wilhelmshaven ging es 2020 zurück nach Wattenscheid. Foto: Imago/Fotografie73 Lukas Nottbeck spielte in seiner Jugend schon für den FC Schalke 04, später für den 1. FC Köln und die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Seit 2018 steht er bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln unter Vertrag und führt sein Team als Kapitän aufs Feld. Foto: Imago/Herbert Bucco

Natürlich gibt es auch in Nehrbauers Kader Spieler, die studieren oder nicht voll auf die Karte Fußball setzen, andere wie Schauerte oder der Ex-Preuße Nico Brandenburger sind Vollprofis. Kaan-Marienborn, so viele steht fest, ist nicht zu unterschätzen. Am Sonntag geht es zum Tabellenzehnten Schalke 04 II.

Dürens Westkampfbahn bleibt Spielort

Währenddessen ist in Düren die Stimmung prächtig. Dafür sorgte Trainer Guiseppe Brunetto mit seiner Mannschaft. Die Heimspiele dürfen in der Westkampfbahn ausgetragen werden. Es soll sich um eines des ältesten Stadien mindestens in NRW handeln, bis zu 6000 Menschen passen hier rein, der Gäste-Block wurde für Regionalliga-Spiele mit einem Stabgitterzaun nun versehen, 800 Fans können untergebracht werden.

Auch beim Tabellenzweiten reicht der Spielort im Normalfall aus, immerhin 950 Zuschauer kamen im Schnitt zu den Heimspielen. Brunetto hat den Oberliga-Meister dabei auf Touren gebracht. Und außerdem hat er mit Marc Brasnic einen echten Goalgetter, der in 29 Oberliga-Punktpartien 30 Tore schoss – nun mit drei Toren in der Regionalliga aufhorchen lässt. Am Samstag geht es nach Lippstadt.

Goalgetter beim 1. FC Düren: Marc Brasnic (l.) traf in der Oberliga 30 Mal in 29 Partien - und steht nun auch schon wieder bei drei Regionalliga-Toren. Foto: Imago/Fotostand

„1. FC Düren – Düren spüren“, so werden Interessierte auf die Homepage des Clubs gelockt. Keiner weiß, wo das noch hinführen kann, aber mit Sicherheit am 22. Oktober zum Gastspiel nach Münster.